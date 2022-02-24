▲ 【阿里巴巴業績】張勇：阿里日後重點由用戶增長轉向用戶留存及ARPU值 料今季GMV增長強韌

阿里巴巴 （09988） 董事會主席兼首席執行官張勇在業績電話會議上表示，在獲得10億高質量年度活躍購買用戶（AAC）的情況下，阿里巴巴已經基本覆蓋中國絕大部分有消費能力的用戶，未來的重點已經從用戶的增長，轉變為用戶的留存和ARPU值的增長。

問及今季核心業務增長趨勢，張勇指出，上季社會消費品零售總額增長只有約3%，其核心業務受到宏觀環境及市場競爭影響，因此上季GMV錄得單位數增長，但料今季增長仍然強韌。

內地零售反彈要視乎不同因素 包括疫情及政府會否推刺激措施

內地零售市場放緩，日後會出現U型反彈或是V型反彈（意即：緩慢下跌逐步反彈或是急挫後快速反彈），管理層表示，反彈要視乎不同因素，例如疫情走勢以至政府會否出手刺激零售，目前整個消費行業均冀創造需求，拉動消費，早前冰雪經濟正是一例。

阿里無偏好平台或是自營模式

最近阿里巴巴旗下天貓開設自營旗艦店，張勇稱，公司並無偏好平台或是自營模式，最重要是更好服務消費者，張勇解釋，阿里無意分隔商家與顧客，自營模式並非單純供貨，而是協助商家推廣品牌，充分利用數據，同時以靈活定價及產品組合，更好地服務服務者。

淘特、淘菜菜未來數季虧損金額規模逐步收窄

張勇指，隨著淘特和淘菜菜的業務初具規模，在未來我們會更注重這兩個業務的增長質量，通過努力顯著優化效率，預計未來幾個季度的虧損金額的規模會逐步收窄。副首席財務官徐宏解釋，這兩個業務是作為內地零售市場業務矩陣的重要組成部分，有助吸納更多新下沉市場用戶，更好滿足客戶需求，隨著淘特、淘菜菜定單密度上升，規模效應出現，效率提高，改善業務表現。

問及今年電商各類別產品的表現，張勇指出，要視乎其類別的市場規模及電商滲透率，例如時裝及消費電子的滲透率相當高，達到30%至40%，而快速消費品的滲透率則較低，而且剛性需求，市場容量較大，有更好的發展機會。張勇提到，針對雜貨及生鮮產品等，阿里以高中低不同平台及渠道更好服務消費者，線上線下融合，例如合馬新鮮、大潤發配合餓了麼、天貓超市及淘菜菜等。

互聯網行業客戶需求放緩 阿里近年著力將雲客戶多樣化

阿里雲上季收入增速為20%，張勇表示，金融和電信行業需求增長強勁，部分抵消了互聯網行業客戶需求放緩的影響，又預計內地雲計算市場到2025年將是一個萬億級規模的市場。阿里雲將長期致力於服務實體經濟，服務於各行各業的產業數字化進程。

對於互聯網客戶需求減弱，阿里雲收入放緩，張勇指出，阿里近年著力雲客戶多樣化，上季來自非互聯網行業的客戶收入佔阿里雲總收入約52%，認為多樣化趨勢會繼續，張勇補充，目前單一貢獻收入超過2%的客戶十分少。對於宏觀經濟影響雲客戶，張勇稱，要視乎行業，新能源、電動車及健康醫療行業對算力要求十分龐大。

菜鳥、餓了麼、Lazada等以獨立公司化營運 有需要會引入新投資者

張勇指出，目前阿里由多個業務引擎驅動，目前部分業務價值未被完全反映到市場，所以公司決定進行回購。張勇又稱，菜鳥、餓了麼、Lazada等並非跟從阿里事業部編制，而是獨立公司化營運，阿里會在有需要時為其引入新元化投資者，長遠會堅持以創造股東及用戶價值去發展。

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