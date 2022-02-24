【MPF】今年MPF共蝕700億 人均供款輸1.6萬

▲ 積金評級公司指，首兩個MPF錄負回報3.23%。

慘！財爺再派1萬元未到手，打工仔已「輸凸」，因強積金（MPF）專家「積金評級」的最新統計顯示，今年以來MPF呈負回報3.23%，人均帳戶供款輸1.56萬元。單以2月份表現來看，強積金的投資虧損估算逾350億元，首兩個月總共蒸發了逾700億元。

專家指，打工仔可先泊入人民幣債券、或人幣貨幣市場MPF基金避險，因外電指，俄羅斯把美元轉為人民幣，防入侵烏克蘭後受歐美制裁，令人民幣近期走強，升穿6.33關。

以全港450萬名MPF供款成員計，積金評級估算2月份每人損失約7,800元，今年以來累計人均蝕15,600元。而以MPF總資產計，將由1月份約1.151萬億元跌至2底約1.119萬億元，相當於每名成員的平均帳戶結餘由約25.3萬元，縮水至約24.6萬元。

冠軍MPF基金今年升逾4% 重倉客逆市賺逾1.1萬【下一頁】

強積金基金的平均投資回報（以月累計）在2月份下跌0.53%，今年以來則下跌3.23%。強積金表現疲弱，主要受累於在去年表現標青的歐美股票及環球股票，今年以來卻累挫10.31%，是自2009年2月（累跌16.13%）全球金融危機以來最差的開局。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）警告說，有鑑於本港疫情惡化及烏克蘭局勢緊張，強積金成員要為持續的投資虧損做好準備。受累於美股出現自2009年全球金融危機以來最差開局，2022年可能是市況極之波動的一年，除了本來投資者關切的環球息口及通脹之外，香港急劇惡化的疫情及歐洲自1945年以來最脆弱的局勢，都會令情況雪上加霜。

而美股持續虧損重創強積金成員，首兩個月的投資虧損，相當於香港打工仔近一個月的工資，但供款人毋須驚慌，相反應分散投資及聚焦長遠的退休目標。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源