【新冠保障】AIA推住院保障特別賠償安排　倘被隔離可獲住院入息等保障

▲ AIA推住院保障特別賠償安排 倘被隔離可獲住院入息等保障

友邦AIA因應疫情最新發展，宣佈推出住院保障特別賠償安排，擴大合資格客戶住院保障範圍至醫管局指定的社區治療設施，包括亞洲國際博覽館的社區治療設施、北大嶼山醫院香港感染控制中心及大嶼山竹篙灣檢疫中心。

AIA指，因應政府現行的隔離治療設施，提供住院保障的特別賠償安排，若合資格個人醫療及團體醫療的客戶不幸確診2019冠狀病毒病，除入住公立醫院外，於醫院管理局指定的社區治療設施，即亞洲國際博覽館的社區治療設施、北大嶼山醫院香港感染控制中心及大嶼山竹篙灣檢疫中心接受隔離治療，可獲得按其現有醫療保單條款提供的住院入息／住院惠益／住院現金惠益而推出的特別賠償安排。

同時，AIA又宣佈，早於去年已推出的「免費疫苗副作用防護保障」措施延續至今年12月31日。公司並繼續為指定客戶、員工及財務策劃顧問提供「遙距視像醫療服務」，足不出戶亦可獲取適切醫療諮詢服務及藥物。

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