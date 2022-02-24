【俄烏衝突】經濟師：避險下人民幣短期有支持　未見資金大舉從本港流走

▲ 經濟師：避險下人民幣短期有支持 未見資金大舉從本港流走

俄烏局勢急劇惡化牽動國際滙市，作為避險貨幣的美元周四反覆轉強，美滙指數在歐洲市中段已升穿97，港滙兌美元亦顯著轉弱至1美元兌逾7.8港元以上水平。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷指，美滙指數未來表現要視乎俄烏局勢發展，短期或有機會重上97.5的高位。吳卓殷不排除全球市場氣氛欠佳下，資金流出港股轉而流入美債或黃金避險，指除非內地放寬監管措施令港股投資氣氛較其他地方好，否則港滙兌美元有機會再轉弱並觸及7.82水平。

港滙料不致急跌

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡亦預期，資金短線避險會推動美滙指數上試97.44的1月份高位。她又表示，未見資金因事件而大舉從本港流走，亦相信港滙在國際局勢緊張下雖跟隨其他非美貨貨幣下跌，但不致會急跌，因港滙很受港美息差帶來的套息誘因左右，而美國未正式加息下兩地息差暫時不會顯著擴大。她績指，若金管局增發外滙基金票據以減低本港銀行體系總結餘，港元甚至可能略為轉強，暫時不會觸及7.85的弱方兌換保證，美元對港元阻力目前仍介乎7.81至7.82區間。

人民幣近期亦有所轉強，吳卓殷認為除了由於中國不受俄烏衝突正面影響外，亦因為10年期中美國債息差未有繼續收窄。他又不排除有俄資因憂慮在歐洲受制裁，故加大對人民幣依賴性，導致後者走升。他相信人民幣滙價短期有支持，但提醒人行以往會在離岸價處於6.3水平時出招減緩其升值，以免影響出口競爭力，故人民幣能否續強要視乎人行取態是否有變。李若凡同意人民幣近日強勢與外資避險有關，因中國資產與俄烏局勢相關性低。

非美貨幣如澳、紐元預期偏弱

美元轉強下，星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡料非美貨幣如澳、紐元會偏弱，料兩者短線分別有機會回軟至0.70及0.66水平。不過，一眾主流非美貨幣中以歐元衝擊料最大，因地理位置接近俄烏之餘，亦十分依賴俄羅斯能源出口，歐元經已失守支持位1.12，下關則看1.1120。

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記者：余倩敏