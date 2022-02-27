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【機械狗】Sony事隔5年　再度推出限量版機械狗

10:00 2022/02/27

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Sony推出了一款全新的限量版Aibo機械狗「Black Sesame」。（Sony官網及Lucky Industries Intagram圖片）

狗隻是人類最好的朋友，但並不是每個人的居住環境都允許養寵物。因此，市面上出現了不少療癒系「機械寵物」。Sony繼2017年上一次發布「Aibo機械狗」，近日再於其線上商店，上架了一款全新的限量版Aibo機械狗「Black Sesame」，售價為2,900美元（約2.2萬港元）。

「Black Sesame」擁有灰色的外表，有四種不同的眼睛顏色，分別是藍色、綠色、橙色和粉紅色。它的外觀與之前的型號相似，亦具有相同的面部識別和日常相處功能。

【智能家居】廚房智能助理　提醒食材存量

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機械狗會搭載人工智能及深度學習技術，與主人相處期間進行學習並逐漸形成自己的個性。用戶也可自行命名機械狗，並為機械狗添加新的技能。用戶亦可隨時隨地透過「My aibo」應用程式，與機械狗保持聯繫。此外，用戶可以為機械狗購買玩具及必需品，例如骨頭形狀的玩具、粉紅色球、食物、碗子等。

另外，用戶更可購買嬰兒背帶，把機械狗像嬰兒般抱在胸前。這款背帶由Lucky Industries設計，售價為60英鎊（約627港元），目的是讓主人抱著機械狗的同時，仍能騰出雙手來，與其他人溝通。值得一提的是，這款機械狗背帶目前正缺貨，Sony表示未能確定補貨日子。

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責任編輯：吳嘉雯

三星（Samsung）近日舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列。至於全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

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