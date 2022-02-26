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【職場調查】工作以外員工上班用電腦做甚麼？　調查：5%人用來觀看色情影片

18:00 2022/02/26

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英國IT服務公司Totality Services近期就針對員工使用公司電子設備瀏覽與工作無關的事情進行調查，結果讓人意外。

隨著科技進步，電腦已成為不少工作必需的設備，英國IT服務公司Totality Services近期就針對員工使用公司電子設備瀏覽與工作無關的事情進行調查，結果讓人意外。

【好想去旅行】小田急電鐵引入二維碼查票　對應數碼觀光周遊券

在這項調查中，Totality Services共調查了2000名員工。結果發現，上班期間17%的人承認用公司電腦瀏覽過社交媒體；15%的人會和朋友聊天；11%的人用來網上購物；10%的人會觀看影視作品；8%的人會玩遊戲。

用VPN依然會留下記錄

而讓人意外的是，有5%的員工表示會在上班期間用公司設備觀看色情影片。其中3分之1的人更會看2到4個小時，甚至有20%的人稱每天會在上班期間觀看4到8個小時。

另外，還有5%的人會選擇上班期間在辦公設備上進行賭博，包括下注、買彩票或玩線上賭博遊戲。

Totality Services的聯合創始人Luis Navarro表示，許多公司都裝有監控軟件，雖然有員工會嘗試通過VPN服務器來偽裝其瀏覽記錄，但這依然會留下記錄。因此，他奉勸員工不要以為可以避過公司的電腦監管。

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責任編輯：李智美

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