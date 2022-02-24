【電動車】傳Tesla計劃在上海建新工廠 將產能提高一倍以上

據《路透社》引述消息人士報道，電動車生產商Tesla（TSLA）計劃最早於下個月在上海建設新工廠，目標是把中國產能提高一倍以上，以滿足其汽車的需求不斷增長。

知情人士透露，一旦新工廠全面投入運營，Tesla將有能力在上海每年生產多達200萬輛汽車，新工廠將位於其在浦東新區臨港的現有生產基地附近。Tesla位於上海超級工廠在破土動工後不到一年就開始投入生產，但知情人士表示新工廠的擴建時間表和所需成本尚未清楚。

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報道引述消息人士稱，上海超級工廠的擴建計劃使該廠今年有望生產約100萬輛汽車，但取決於零部件的供應情況。預計在未來幾個月，該工廠的每周產量將達到約2.2萬輛，一年達到約110萬輛汽車，是最初預計產能的兩倍多。

特斯拉拒絕回應，上海市政府則未有回應。

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責任編輯：黃苑筠