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【好想去旅行】小田急電鐵引入二維碼查票　對應數碼觀光周遊券

商業 20:09 2022/02/24

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日本小田急電鐵為全線車站引入二維碼檢票裝置，簡化周遊券的驗票工作。（小田急電鐵 圖片）

日本小田急電鐵為全線70個車站的人手檢票閘口，引入二維碼檢票裝置，將於3月2日啟用，對應手機應用程式「Emot」上發售的數碼乘車券，包括該線專用的觀光乘車證「Digital箱根Free Pass」，簡化人手驗票。

【商場租戶】領展計劃對旗下租戶增加支援　擬減租、分期交租

縮短出閘驗票  一嘟即可

日本小田急電鐵的觀光周遊券「Digital箱根Free Pass」，將在3月2日起發售提供二維碼驗票的更新版，以往乘客使用「Free Pass」類的周遊券，是需要在出入閘口時行經票務員通道，展示手機應用程式的周遊券畫面或紙本周遊券讓票務員識別。引入此技術後，乘客只要在手機展示二維碼給裝置檢測，裝置會發出聲音通知驗票完成，即可通過，可望縮短出閘時間。

「Digital箱根Free Pass」是經由當地使用的手機應用程式「Emot」上發售的數碼車票，可在箱根地區自由乘搭8種交通工具，以及有約70個景點的優惠折扣提供。資料顯示「Digital箱根Free Pass」在2020年1月推出，使用率徐徐上升22年1月已佔逾1成，合共已發行約3萬張。今後將擴充對應的二維碼車票種類，推出新款車票等。

【OMO商機】歐洲調查：網購成永久趨勢　年輕人愛買電子產品

責任編輯：王浩賢

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