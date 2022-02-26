  • 15°C
香港時間 : 2022226日 (六) 08:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【清酒新世界@iM網欄】像有小脾氣的男孩的酒 三千櫻．四

名人薈萃 08:25 2022/02/26

分享：

自從1998年開始北海道同一直在研究「初雫」這款酒米，最後也成功培育了現時北海道的三大酒米，分別是彗星、吟風和北雫，北海道的酒米特性是蛋白質含量比較低，這樣一來他們做出來的酒也比較淡麗清爽及辛口，今天主要想為大家介紹彗星和北雫，因為這也是三千櫻現時採用的酒米。彗星米的爸爸媽媽是初雫和吟風交配而成的，蛋白質含量也比較低，吸水力亦都極強，這樣一來就能夠好好地發揮酒米的特性，而採用彗星釀造的清酒通常都偏向淡麗的風味。

當三千櫻移居到了北海道的時候又怎能缺少北海道的兩大米種，這包括彗星和北雫，同樣這種酒米也各有兩個版本，一個是擁有55%精米步合的純米吟釀，而另外一個版本就是擁有45%精米步合的純米大吟釀。北雫的爸爸媽媽就包括雄町、星之夢和吟風交配而成，這款酒米在2014年才正式使用，同時也被稱為北海道的山田錦，總有優質的心白，能夠大量生產，耐寒性高也指產量能夠得到穩定下來，不會因為北海道的天氣比較冷而生長不了，至於味道方面通常都比較清爽，有點兒果香，雜味也會比較少，口感方面也會比較順滑的。

彗星被稱為北海道新世界—東川町最好的酒米之一，三千櫻酒造特別為日航東川町志願者計劃採用了當地的彗星米來釀造的清酒，清酒比較清澈如水一樣，口感偏向清淡，有一股濃郁的餘韻作後勁，可說形容像一個年輕帶點小脾氣的男孩，但有一點溫柔柔軟的感覺，無限的刺激！除了彗星米，北雫也是他們第一次接觸的酒米，同樣也特別為了日航東川町志願者計劃而採用及釀造清酒的，東川町特別的之處是這個地方是被大自然吞沒的地方，在大自然包圍的情況下能夠好好地觀察及感受綠色的感覺，培植出來的酒米自然地會得到大自然的加持，這款酒有一種溫和的甘香，餘韻比較清爽。

地址：北海道上川郡東川町西2号北23番地

電話：0166-82-6631

官網：https://michizakura.jp/

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：
熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

更多清酒新世界@Chris Wong（汪廷謙）的文章請按此
欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : Chris Wong（汪廷謙）

欄名 : 清酒新世界

最新專欄文章 更多

【清酒新世界@iM網欄】R CLASS 三千櫻．三
2022/02/19
【清酒新世界@iM網欄】R CLASS 三千櫻．三
【清酒新世界@iM網欄】令人困擾的「溫度」 三千櫻．二
2022/02/12
【清酒新世界@iM網欄】令人困擾的「溫度」 三千櫻．二
【清酒新世界@iM網欄】木曾川酒造 三千櫻．一
2022/02/05
【清酒新世界@iM網欄】木曾川酒造 三千櫻．一
【清酒新世界@iM網欄】月山深層伏流水 竹の露酒造埸．三
2022/01/29
【清酒新世界@iM網欄】月山深層伏流水 竹の露酒造埸．三
【清酒新世界@iM網欄】白露垂珠的雪女神 竹の露酒造埸．二
2022/01/22
【清酒新世界@iM網欄】白露垂珠的雪女神 竹の露酒造埸．二
清酒 天氣

上一篇文章

【虛擬銀行】ZA Bank 推網上「借庫」遊戲　有機會贏最高70萬免息貸款額

下一篇文章

【玄人‧峰語@iM網欄】一體兩面 時代巨輪滾動帶來新的一幕
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【有相睇】換樓客多謝財爺出手　成功「細屋搬大屋」　加121萬住大206呎　兼可借盡九成按揭
【有相睇】換樓客多謝財爺出手　成功「細屋搬大屋」　加121萬住大206呎　兼可借盡九成按揭
【經典死場】荃灣海濱廣場空置多年 全幢放售叫價13億呎價5,400元
【經典死場】荃灣海濱廣場空置多年 全幢放售叫價13億呎價5,400元
領展新一輪1.2億元「商戶同舟計劃」展開 針對性支援措施如減租、分期繳納租金等 推多項推廣宣傳為商戶爭取生意
領展新一輪1.2億元「商戶同舟計劃」展開 針對性支援措施如減租、分期繳納租金等 推多項推廣宣傳為商戶爭取生意
【理財智慧】中過新冠肺炎 到底仲買唔買到保險？
【理財智慧】中過新冠肺炎 到底仲買唔買到保險？
【職場熱話】同事確診新冠肺炎 公司竟不作通報當沒事 要求同房員工繼續上班
【職場熱話】同事確診新冠肺炎 公司竟不作通報當沒事 要求同房員工繼續上班
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款