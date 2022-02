【清酒新世界@iM網欄】像有小脾氣的男孩的酒 三千櫻．四

自從1998年開始北海道同一直在研究「初雫」這款酒米,最後也成功培育了現時北海道的三大酒米,分別是彗星、吟風和北雫,北海道的酒米特性是蛋白質含量比較低,這樣一來他們做出來的酒也比較淡麗清爽及辛口,今天主要想為大家介紹彗星和北雫,因為這也是三千櫻現時採用的酒米。彗星米的爸爸媽媽是初雫和吟風交配而成的,蛋白質含量也比較低,吸水力亦都極強,這樣一來就能夠好好地發揮酒米的特性,而採用彗星釀造的清酒通常都偏向淡麗的風味。

當三千櫻移居到了北海道的時候又怎能缺少北海道的兩大米種,這包括彗星和北雫,同樣這種酒米也各有兩個版本,一個是擁有55%精米步合的純米吟釀,而另外一個版本就是擁有45%精米步合的純米大吟釀。北雫的爸爸媽媽就包括雄町、星之夢和吟風交配而成,這款酒米在2014年才正式使用,同時也被稱為北海道的山田錦,總有優質的心白,能夠大量生產,耐寒性高也指產量能夠得到穩定下來,不會因為北海道的天氣比較冷而生長不了,至於味道方面通常都比較清爽,有點兒果香,雜味也會比較少,口感方面也會比較順滑的。

彗星被稱為北海道新世界—東川町最好的酒米之一,三千櫻酒造特別為日航東川町志願者計劃採用了當地的彗星米來釀造的清酒,清酒比較清澈如水一樣,口感偏向清淡,有一股濃郁的餘韻作後勁,可說形容像一個年輕帶點小脾氣的男孩,但有一點溫柔柔軟的感覺,無限的刺激!除了彗星米,北雫也是他們第一次接觸的酒米,同樣也特別為了日航東川町志願者計劃而採用及釀造清酒的,東川町特別的之處是這個地方是被大自然吞沒的地方,在大自然包圍的情況下能夠好好地觀察及感受綠色的感覺,培植出來的酒米自然地會得到大自然的加持,這款酒有一種溫和的甘香,餘韻比較清爽。

地址:北海道上川郡東川町西2号北23番地

電話:0166-82-6631

官網:https://michizakura.jp/

作者 _Chris Wong (汪廷謙)簡介:

熱愛清酒的藝術家,喜研究清酒文化和歷史,亦是實踐體驗的一位唎酒師,希望打開「清酒新世界」。

