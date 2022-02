【宏觀術數@iM網欄】「天元一氣，地物相同」 金火相會看英倫

2月18日四壬寅「天元一氣,地物相同」的日時過去,暫時未知有沒有新生嬰兒於當天寅時出生,從投資市場來看恆指及道指當日都是跌市,當然這主要受大環境及金、火會合的影響更大。若果以吉日來論,如果朋友有使用到當天幾個吉時,也希望能在抗疫逆境中得天運之庇益。

金星和火星的會合每年都會發生,去年在約農曆六月份於獅子座會合,配合其他術數因素,對投資市場也帶來了波動不利,今年會否於摩羯座,斗、牛兩個星宿之間就對本港影響也更大,配合流月斗數四化星為破軍化祿,貪狼化忌帶橫發橫破氣質,進退得失存在一念間。

與此同時,相同的金火相會天星組合,對英國也產生不利影響。今年金火兩星準確會合分別在2月16日及未來3月6日(驚蟄後一天),近日先傳來安德魯王子賠款平息性侵訴訟、查里斯王子第二次感染新冠肺炎及英女王本人也感染肺炎,慶幸病情並不嚴重,連帶首相派對引來的風波,可算是頗多負面新聞。過去曾以大玄空及星運分折過英國國運,今期將略作補充,也附上連結方便讀者參考。

▲ 網上圖片

英國國運在玄空九運前每多風波,歷史上天運交期間曾發生過鼠疫大瘟疫和倫敦大火,但是九運是有利於英倫的,每次都藉天運波折後,都更發展繁榮。這在過去寫英倫移民篇時已分析過去英國在歷史中三次九運交接期的一些波折和玄機。現時火星和金星相會,英國國家盤主星正是金星,受火星剋會有所不利,並且二星沖會原國家命盤代表君主、首領和政府的官商宮內月亮都易帶來問題。特別月亮即太陰星主女性家長,英女王本身年事已高,個人又適逢轉入新大運交接,祈望能多休養保重為要。此組合下次相逢於3月6日,沖激官商宮內的木星,屆時較可能會是政府高層易有變動,特別是首相或主要決策官員問題特多,可加以留意,之前亦會先合冥王星,冥王星主死亡後重生,會金火並不有利,整體來說社會在兩三星期每多基層民眾示威衝突,也易生礦產油田相關災難或特大火災等,火星和金星影響其後會逐漸減弱。

▲ 網上圖片

英國星盤內另一個值得留意的天星組合為4月17日行運的土星和原局土星成對沖相,議會內外也將不和諧和爭拗不止,並且對娛樂及網絡事業或企業會帶來更多限制,相關公司事務容易受損。

從大玄空風水分析,倫敦風水其中兩個問題在於首相府東面的「倫敦眼」摩天輪及碎片大廈形煞,今年流年五黃入中,三碧星飛臨東方和地盤伏吟,三碧為賊星易招損失及爭鬥不絕,4月份會合七赤凶星,6月份會合五黃這兩個月份都易成為政局波動較大,爭拗多的月份。對首長或皇室都易有不利。明年流年二黑飛臨東方,構成「鬥牛煞」組合,國內不同意見和反對聲音更為強烈,政壇人事變化更大。

▲ 網上圖片

以下一些連結方便讀者有興趣可以參考:

【宏觀術數@iM網欄】金火會合的六月天

【宏觀術數@iM網欄】移民術數攻略 英倫篇

作者 _ 區日謙簡介:

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等,分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等,以期掌握先機 , 運籌帷幄,決勝於千里以外。

更多宏觀術數 @ 區日謙的文章請按此

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!