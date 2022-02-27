【三星手機殼】24K金打造　Galaxy S22系列手機殼售5萬元起（多圖）

▲ 近日奢侈訂製手機殼品牌Caviar，就推出了限量版三星（Samsung）S22系列手機殼，系列總共有六種款式，皆由黃金、鈦與碳纖維製成，當中Galaxy S22 Ultra手機殼售價為6,520美元（約50,914港元）起。（官網圖片）

相信不少用戶都會購買手機殼，避免手機因碰撞或是摔到造成的損壞。而近日奢侈訂製手機殼品牌Caviar，就推出了限量版三星（Samsung）S22系列手機殼，系列總共有六種款式，皆由黃金、鈦與碳纖維製成，當中Galaxy S22 Ultra手機殼售價為6,520美元（約50,914港元）起。

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據官網資料顯示，是次為Galaxy S22系列打造的6款24K黃金手機殼，設計以19世紀和20世紀的新藝術風格、裝飾藝術風格兩種藝術趨勢為基礎，利用曲線和直線條及配合銳角和幾何形狀等裝飾藝術風格打造成奢華風格。

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雖然官網目前展示的手機殼為Galaxy S22 Ultra，但Caviar表示，用戶也可以選擇Galaxy S22或S22+，價格會較Galaxy S22 Ultra便宜。據悉，每款手機殼將全球限量發售99個，保證其稀缺性。

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責任編輯：黃顯晴

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