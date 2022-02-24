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【商場租戶】領展計劃對旗下租戶增加支援　擬減租、分期交租

商業 19:40 2022/02/24

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領展宣布正評估疫情的最新發展，計劃進一步增加對旗下香港商場租戶的支援。（資料圖片）

領展曾於2020年2月宣布成立8,000萬元「商戶同舟計劃」，同年兩度擴大金額至6億元。該集團今日（24日）宣布，正評估疫情的最新發展，計劃進一步增加對旗下香港商場租戶的支援，以紓緩其經營壓力。

蔬菜冰鮮家禽供應量達平日七成　活家禽供應仍未穏

自農曆新年以來，領展為因應政府的防疫措施而須停業的特定行業租戶減租，例如食肆、美容院、髮型屋等。領展表示，其租務團隊一直與其他受疫情影響行業的租戶保持聯繫，收集自去年12月以來的經營情況數據，對有需要的租戶作出援助。

措施按每個租戶受影響程度而定

有別於劃一安排，領展提供的減租及其他針對性支援措施，是按每個租戶具體受疫情影響的程度而定，以求資源用得其所。在減租以外，領展提供的針對性支援措施包括分期繳納租金、豁免罰息及服務費、租約重組、及提供免租期等。

領展行政總裁王國龍表示，鑑於疫情近期急轉直下，正加緊評估政府剛於本周公布的最新防疫措施對不同行業的影響，並會同時修訂『商戶同舟計劃』，冀增加支援受影響的租戶。

同時加強推廣宣傳

與「商戶同舟計劃」並行，領展同時加強推廣宣傳，為商戶爭取生意，包括：（1）每日下午5時後於領展旗下68個指定商場食肆購買外賣自取，可享1小時免費泊車優惠（不設最低消費）；（2）晚上6時後於領展39個指定商場食肆購買外賣自取淨消費滿100元或以上，可換領穀類早餐。

發言人表示，自疫情以來，領展已加強旗下零售物業的清潔及消毒，以保障商戶、顧客及員工的安全。另外，領展已投入更多資源和額外人手，確保今天起生效的「疫苗通行證」安排在旗下商場及鮮活街市順利實施。

為感謝商戶的支持，領展聯同其街市整體承租商，向旗下52個鮮活街市的商戶免費提供2019冠狀病毒病抗原快速測試套裝。

【俄烏衝突】俄烏衝突下國際油價急漲　料推動全球通脹、重創亞洲經濟

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責任編輯：李智美

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