【智能家居】廚房智能助理　提醒食材存量

愈來愈多家居設備都能連上網絡，但如何使智能家居運作變得更方便？不少研發的智能家居相關應用，從小處入手，配合科技電器改善生活。

【CES 2022】Schlage推 Encode Plus智能門鎖 支援蘋果錢包家居鑰匙功能

【智能家居】Dyson V15 Detect到港 智能感應灰塵調節吸力 售 6080 港元起

初創Chefling針對一項廚房煮食煩惱：在購物時忘記家中尚剩下甚麼食材，最終導致購買太多、浪費等情況。該企開發智能應用平台，讓用戶上傳家中廚房的庫存，除了統計功能，更設智能助理，可為用戶建議菜式，善用殘餘物資。Chefling的聯合創辦人Amar Krishna指出，推出4年來逾100萬次下載，活躍用戶最高達10萬人，並陸續加入營養資訊、連結家電等功能。

▲ Chefling的智能廚房應用，提醒用戶的廚房存貨。（Chefling提供圖片）

他續指，家電業界對智能家居應用的採納並不夠快，而這令類似該企的應用想要入屋的挑戰增加，但他亦相信，智能應用能夠進一步提升家電的實用性，相信日後能夠與更多業界廠商合作，推廣其智能廚房助理功能，公司正研究將應用與第三方平台結合，讓智能電器用戶，可以直接使用Chefling。

LG NOVA（北美研發創新中心）舉辦全球初創挑戰項目，Chefling為其中入圍初創，LG會在半年內與入圍的50間初創研發與智能家居、元宇宙等相關技術項目，提供技術與人才支援，據了解總共接獲1300間初創申請，最終會選出10間獲勝初創項目，LG會提供包括資金、在LG生態系統推出產品等協助。

主管Sokwoo Rhee分享，他認為，正如家居的功能亦一直在演變，智能家居科技的發展要追上時代：「在疫情未退的時候，家居同時會是辦公室、學校以至避風港。」

▲ LG NOVA主管Sokwoo Rhee表示，LG冀藉全球初創挑戰與潛力初創，日後研究帶給消費者，改善日常生活質素。（LG NOVA提供圖片）

他預測3個智能家居科技的發展方向。首先，家居裝置會提高更強的聯網醫療相關功能，以便在家居亦可處理部分醫療護理需要，並且這可以更善用社區的醫療資源。其次，元宇宙大熱，而智能家居裝置將會是用戶通向元宇宙的門窗，不少初創會針對接觸元宇宙的技術，致力讓它變得更加普及。再者，可持續環境受關注，而透過智能家居，家庭電器等亦有望可更有效地使用能源，這將會是智能家居技術發展必要一環。

【運動商機】香港及內地銷售額同比增長73％ 日本運動品牌Descente全力開拓中國市場

記者：周俊霖

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：