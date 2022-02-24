【發展FinTech】新一輪金融科技培訓計劃接受申請　證券及保險業從業員可參與獲資助

財經事務及庫務局今（24日）公布，新一輪金融從業員金融科技培訓計劃接受申請。計劃為不同界別的金融從業員提供培訓課程及學費資助，提升他們對金融科技應用的知識，推動金融服務邁向數碼化。

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新一輪培訓計劃不限於金融機構從業員參與，也包括證券及保險業界組織的成員。計劃分網授課程和資助項目兩部分，網授課程涵蓋合規科技、區塊鏈、人工智能、網絡安全等範疇，以及環境、社會及管治，金融從業員可申請，財庫局會為修畢課程學員提供全額學費資助，預計1,500名金融從業員受惠。

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資助項目特別為證券及保險業而設，讓業界組織可按其成員關注的金融科技議題籌辦相關課程。業界組織提出的項目，將由政府、金融業界和學術界代表組成的評審委員會評估。財庫局將向每個獲批項目提供最多10萬元的單次資助。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，培訓計劃2020年推出，吸引逾1,200名金融從業員參與。他希望金融從業員把握機會，積極參與培訓計劃，從具應用及研究經驗的本地和其他地區專家分享中，了解金融科技最新發展趨勢，裝備自己以迎接金融服務持續數碼化的機遇。

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