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【環保商機】可口可樂於日本推出「加水站」　有一細節與香港大不同？

12:00 2022/02/27

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日本Bonaqua加水站則設有強弱2種碳酸水以及冰水、熱水、常溫水，共5種產品。（日本可口可樂網站圖片）

現時人人也講求環保，可口可樂於日本推出Bonaqua加水站（Bonaqua Water Bar），功能與香港的類似，同樣需要顧客自帶容器。不過，外觀及售賣的飲品種類則略有不同。

【疫苗通行證】入商場須掃描「安心出行」　信和商場：出入口將加強人手

可口可樂在日本推出的環保販賣機，現時主要設於商業設施及企業的員工食堂等。該企認為，不想使用塑膠樽的消費者愈來愈多。故目前已於大阪環球影城及日本虎牌保溫瓶的員工食堂進行試驗，把把自來水連接到自動販賣機上，經過凈化後，再向消費者提供。

與香港的Bonaqua加水站不同，香港的Bonaqua加水站現已遍布各區的九巴巴士站，以及多個行山熱點，如麥理浩徑、大潭、流水響等，供市民外出時方便買水。而每個加水站均備有冷、熱、及常溫礦物質水提供。

Bonaqua在2018年，正式推出全港首部「Bonaqua加水站」。（可口可樂網站圖片）

不提供含糖飲品

相反，日本Bonaqua加水站則設有強弱2種碳酸水以及冰水、熱水、常溫水，共5種產品。該公司更考慮今後增加飲品的種類，但考慮從衛生因素，故不提供含糖飲料；並計劃到2025年設置約500部自動販賣機。

而且，日本的Bonaqua加水站更會售賣可重覆使用的水樽，及設有清洗機，用於清潔消費者自帶的水樽及保溫杯等。

蔬菜冰鮮家禽供應量達平日七成　活家禽供應仍未穏

【疫下商機】營養補充品消費增加　中式湯包有追捧責任編輯：葉泳珊

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