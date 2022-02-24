【電盈業績】 電訊盈科去年核心EBITDA增6% MIRROR效應 免費電視業務首度扭虧

MIRROR氣勢凌人，自去年爆紅後，連帶公司電訊盈科（00008）旗下免費電視及相關務EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）亦首度賺錢，錄得扭虧為盈至9,400萬元；企業方案業務EBITDA上升31%至6.56億元。OTT及免費電視及相關業務亦繼續展示亮麗的前景，收益分別升25%及1.52倍。

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媒體業務方面，OTT及免費電視及相關業務均繼續展示亮麗的前景，收益分別升25%及1.52倍。OTT業務的成功印證了其提供的優質內容，當中包括Viu Original原創製作，進一步刺激每月活躍用戶及付費用戶的增長。建基於前期持續投資於合適及具吸引力的內容，2021年是ViuTV標誌性的一年。年內，借助MIRROR的成功，集團的其他業務亦取得優勢。觀眾們的熱烈迴響不單刺激廣告收益，亦帶動了藝人管理及內容分銷業務。

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電訊盈科特別指出，隨着MIRROR成功及其他新晉藝人冒起，藝人管理及活動業務發展蓬勃。於2021年第三季，首50大廣告客戶中有13個起用旗下藝人作推廣，藝人管理及活動業務的收益較去年增加接近10倍，但電訊盈科未有細分該部分收入金額。

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電訊盈科公布截至2021年12月底止全年業績，持續經營業務收益386.54億元，按年升7.4%。計入分拆出售數據中心業務的增益及終止綜合入賬盈大地產（00432）的影響後，全年扭虧為盈，錄得純利10.39億元，2020年財年同期則虧損10.2億元。電訊盈科宣派末期股息每股0.2769元，全年每股共派37.05仙，按年增15%。期內，電訊盈科絕大部分收入和EBITDA仍來自香港電訊 （06823） 業務，分別貢獻339.6億元收入、127.3億元EBITDA。

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記者：張以正