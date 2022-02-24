【俄烏衝突】瑞士盈豐銀行：地緣政治事件普遍不會長遠影響市場

▲ 瑞士盈豐銀行：地緣政治事件普遍不會長遠影響市場

俄羅斯及烏克蘭出現戰火，震散金融市場。瑞士盈豐銀行 （EFG Bank） 表示，地緣政治事件普遍不會長遠影響市場，雖然預期能源價格持續高企，但相信不會影響經濟復甦，鑑於大宗商品的高價格和高估值，認為這資產類別缺乏吸引力。

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瑞士盈豐銀行指，市場很少受單一因素驅動，是次地緣政治風險加劇令市場動盪，部份因素亦因對增長前景、政策環境和企業狀況「打折扣」，故市場反應變得負面和恐慌。未來貨幣政策將迎來重大轉向，儘管經濟增速低於去年，但預計仍高於平均勢頭，貨幣政策亦保持寬鬆。目前市場縱然對烏克蘭局勢感到不安，但這對金融市場來說並不是一個可怕的情況。

該行認為，美國小市值股票具有吸引力，同時也看到高收益債券和BBB級投資級債券在利差擴大後的機會。

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對於能源供應問題，該行指，由於沒有簡單的短期替代能源，歐洲依賴於俄羅斯的能源供應，同樣，俄羅斯嚴重依賴歐洲銷售能源的收入，並希望維持作為可靠供應商的聲譽，因此，歐洲嚴重依賴俄羅斯能源的現實不太可能在短期內顯著減低。不過，如果「綠色革命」讓歐洲減少對俄羅斯的能源依賴，例如通過提高風能、核能或太陽能，這也將導致俄羅斯的勢力範圍縮小。

因應俄羅斯對烏克蘭的軍事行動，歐美多國向俄羅斯實施制裁。瑞士盈豐銀行指，目前尚不清楚倡議的經濟制裁將在多大程度上影響牽涉的個人和公司，自2014年克里米亞被吞併以來，俄羅斯一直被實施經濟制裁，但至今為止幾乎沒有影響，即使確實產生影響，也需要很多年才能發揮作用。

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