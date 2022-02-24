【自動駕駛】蘋果電動車新進展 傳與韓廠合作晶片料明年完成

蘋果的Apple Car電動車計劃傳出新消息，據報蘋果正與韓國封測廠開發自動駕駛晶片模組封裝，預計將於2023年完成。韓國媒體報道，蘋果正與韓國一家半導體的委外封測代工廠（OSAT），共同開發傳聞中的Apple Car的晶片模組及封裝設計。

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消息人士指出，該項目從去年開始，預計將於2023年完成。適逢台灣的鴻海亦據報正計劃將於2025年在泰國建造一條Apple Car的專屬生產線。消息人士續稱，這家韓國公司正在開發可應用在自動駕駛的晶片模組，類似於Tesla使用的設計，這種具備人工智能的晶片，通常集合了神經網絡處理器（NPU）、中央處理器（CPU）、繪圖處理器（GPU）、記憶體及相機鏡頭介面等功能。

消息人士透露，特斯拉開發其自動駕駛晶片模組時，使用了三星的記憶體，並將封裝工作交給了江蘇長電（JCET）旗下的星科金朋（STATS ChipPAC），而蘋果Apple Car項目亦採用了類似做法，蘋果的韓國分部與這家韓國公司的合作了不到一年時間。

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責任編輯：嚴浩文