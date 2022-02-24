【新能源汽車】2021年新能源汽車年成長高達122% 創下歷史最高成長幅度

根據TrendForce研究顯示，2021年新能源汽車（含純電動車、插電混合式電動車、燃料電池車）的銷售總量達到647.3萬輛，年成長高達122%，創下汽車電動化發展以來最高的成長幅度。當中又以純電動車（BEV）約佔 71.6%排名第一、而插電混合式電動車（PHEV）則約佔 28.1%，至於燃料電池車方面規模仍然較小。

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據純電動車品牌排名，Tesla全球銷售總量突破93萬輛，市佔率位居第一名，來到20.2%。排名第二的是上汽通用五菱。整體而言，在全球節能減碳方向不變、車廠產品線比重向電動車移轉下，純電動車市場再次加速，市場上擁現了不少新品牌，前十名品牌集中度從2020年的64.4%，下滑至2022年的57%，顯示出市場競爭程度提高不少。

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有專家預估2022年新能源汽車總量將突破1,000萬輛。 然而國際局勢動盪，俄國與烏克蘭衝突已使得原油價格上漲，此外，烏克蘭供應半導體製程所需氖氣，而俄羅斯則是鎳礦生產國之一，鎳為電動車電池的關鍵材料，一旦戰事升溫則車輛產業將承擔更多的成本上漲與供應鏈不穩定，為2022年新能源車發展增添變數。

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記者：鄭日棱