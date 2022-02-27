【科技趣聞】DIY達人利用3D打印機　打造便攜式「Mac mini手提電腦」支架（多圖）

▲ 但近日有網民就因為不滿使用手提電腦時，經常遇到過熱和故障問題，於是把心一橫利用3D打印機，將iPad mini及Mac mini打造成便攜式「Mac mini手提電腦」。（影片截圖）

在疫情期間，不少打工仔都會使用手提電腦在家工作。但近日有網民就因為不滿使用手提電腦時，經常遇到過熱和故障問題，於是把心一橫利用3D打印機，將iPad mini及Mac mini打造成便攜式「Mac mini手提電腦」。即是該款「Mac mini手提電腦」的屏幕還可觸控及手寫輸入文字。

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YouTube用戶Scott Yu-Jan於日前發布影片，分享他製作便攜式「Mac mini手提電腦」的過程。他表示，曾參考了不少前人的做法，思考過不同方案，最後發現Mac mini較少出現過熱問題，而iPad mini與Mac mini尺寸相若，容易攜帶。因此決定利用3D打印機，將iPad mini及Mac mini合併成便攜式「平板電腦」。

他接著利用3D打印機製造可連接Mac mini及iPad mini的支架，可以將Mac mini放在一般手提電腦鍵盤的位置，iPad mini 6則連接作電腦屏幕。支架另外還附加了可容納 Mac mini、iPad mini 的 USB-C線空間。

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設計方便用家直接觸控iPad mini或在需要時使用鍵盤操作，而無需使用到滑鼠。Scott Yu-Jan認為，配備 M1芯片的Mac mini有足夠的處理能力來滿足YouTuber的電腦應用需求，而且其體積輕巧，即使在旅途中也可以用作剪輯影片。

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責任編輯：黃顯晴

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