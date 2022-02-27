  • 21°C
香港時間 : 2022227日 (日) 14:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【科技趣聞】DIY達人利用3D打印機　打造便攜式「Mac mini手提電腦」支架（多圖）

14:00 2022/02/27

分享：

但近日有網民就因為不滿使用手提電腦時，經常遇到過熱和故障問題，於是把心一橫利用3D打印機，將iPad mini及Mac mini打造成便攜式「Mac mini手提電腦」。（影片截圖）

在疫情期間，不少打工仔都會使用手提電腦在家工作。但近日有網民就因為不滿使用手提電腦時，經常遇到過熱和故障問題，於是把心一橫利用3D打印機，將iPad mini及Mac mini打造成便攜式「Mac mini手提電腦」。即是該款「Mac mini手提電腦」的屏幕還可觸控及手寫輸入文字。

【時代終結】BlackBerry全面退出手機市場　5G手機計畫正式告吹

【Apple】外殼設計與前代相同！　日本Amazon出現疑似iPhone SE 3保護殼

YouTube用戶Scott Yu-Jan於日前發布影片，分享他製作便攜式「Mac mini手提電腦」的過程。他表示，曾參考了不少前人的做法，思考過不同方案，最後發現Mac mini較少出現過熱問題，而iPad mini與Mac mini尺寸相若，容易攜帶。因此決定利用3D打印機，將iPad mini及Mac mini合併成便攜式「平板電腦」。

他接著利用3D打印機製造可連接Mac mini及iPad mini的支架，可以將Mac mini放在一般手提電腦鍵盤的位置，iPad mini 6則連接作電腦屏幕。支架另外還附加了可容納 Mac mini、iPad mini 的 USB-C線空間。

    點擊圖片放大
    +2

設計方便用家直接觸控iPad mini或在需要時使用鍵盤操作，而無需使用到滑鼠。Scott Yu-Jan認為，配備 M1芯片的Mac mini有足夠的處理能力來滿足YouTuber的電腦應用需求，而且其體積輕巧，即使在旅途中也可以用作剪輯影片。

【Google】太凍罷工？　Nest Cam、Doorbell低溫下現充電困難

責任編輯：黃顯晴

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

相關文章

【信仰之布】蘋果擦拭布再返貨　官方提供清洗方法
2022/01/22
【信仰之布】蘋果擦拭布再返貨　官方提供清洗方法
【環保科技】Garmin推太陽能手錶Instinct 2 Solar　戴在手上也可充電
2022/02/12
【環保科技】Garmin推太陽能手錶Instinct 2 Solar　戴在手上也可充電
【VR裝置】解決VR眼鏡過重　Motorola推出「5G頸帶」
2022/02/16
【VR裝置】解決VR眼鏡過重　Motorola推出「5G頸帶」
【統一規格】歐盟統一使用Type C插頭　有望年底前達成協議
2022/02/16
【統一規格】歐盟統一使用Type C插頭　有望年底前達成協議
【三星新機】三星Galaxy S22旗艦系列攻港　售價$5,898起
2022/02/17
【三星新機】三星Galaxy S22旗艦系列攻港　售價$5,898起

你可能感興趣

【信仰之布】蘋果擦拭布再返貨　官方提供清洗方法
17:25 2022/01/22
【信仰之布】蘋果擦拭布再返貨　官方提供清洗方法
【環保科技】Garmin推太陽能手錶Instinct 2 Solar　戴在手上也可充電
11:00 2022/02/12
【環保科技】Garmin推太陽能手錶Instinct 2 Solar　戴在手上也可充電
【VR裝置】解決VR眼鏡過重　Motorola推出「5G頸帶」
16:12 2022/02/16
【VR裝置】解決VR眼鏡過重　Motorola推出「5G頸帶」
移動裝置 電腦設備 YouTuber YouTube 3D打印

下一篇文章

【環保商機】可口可樂於日本推出「加水站」　有一細節與香港大不同？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【澳元定存】澳元定存最高11厘 花旗料澳洲延至明年才加息
【澳元定存】澳元定存最高11厘 花旗料澳洲延至明年才加息
【職場調查】工作以外員工上班用電腦做甚麼？　調查：5%人用來觀看色情影片
【職場調查】工作以外員工上班用電腦做甚麼？　調查：5%人用來觀看色情影片
【港元定存】跑贏綠債兩厘保底息 港元定存高息選擇多
【港元定存】跑贏綠債兩厘保底息 港元定存高息選擇多
【電視大戰】2021年全球電視排名出爐　三星連續16年稱霸
【電視大戰】2021年全球電視排名出爐　三星連續16年稱霸
【港元定存】虛銀輪流鬥劈息 無懼大行加港元定存
【港元定存】虛銀輪流鬥劈息 無懼大行加港元定存
【美元定存】美元定存爆加息搶客戰 1年高息王1.28厘
【美元定存】美元定存爆加息搶客戰 1年高息王1.28厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款