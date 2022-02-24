  • 14°C
香港時間 : 2022224日 (四) 19:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【免費電視】通訊局：批准奇妙電視使用頻譜傳送、第四季將推新頻道　ViuTV真人騷《賭命夫妻》投訴成立

股市 18:50 2022/02/24

分享：

【免費電視】通訊局：批准奇妙電視使用頻譜傳送、第四季將推新頻道　ViuTV真人騷《賭命夫妻》投訴成立

通訊局發公報指，正式批准有線 （01097） 旗下免費電視奇妙電視使用無線電頻譜作為新增的傳送模式，通訊局稱，有關頻譜在指配予奇妙電視有助增加其服務覆蓋範圍，並會在現有的兩條綜合頻道外提供多一條新的電視節目頻道，從而為更多住戶提供更多節目選擇。

奇妙電視要在2022年11月24日或之前使用頻譜及固定網絡傳送一條新的電視節目頻道，以及2022年5月24日或之前覆蓋香港75%的人口，以及在15個月內2023年5月24日或之前覆蓋香港99%的人口。奇妙電視將使用數碼地面電視頻道22（即478 – 486兆赫）播放其電視節目頻道。

電訊盈科去年核心EBITDA增6%，免費電視ViuTV轉賺，看【下一頁】

ViuTV真人騷《賭命夫妻》部分內容有欠莊重嚴謹

此外通訊局宣布已審議有關ViuTV真人騷《賭命夫妻》的投訴，認為部分內容有欠莊重嚴謹和在處理及描繪性方面的投訴成立，決定向ViuTV母企香港電視娛樂發出強烈勸諭。

通訊局認為，針對ViuTV《賭命夫妻》第一至五集節目有關編排和須以負責任手法處理節目的投訴成立；第一集內容有欠莊重嚴謹和在處理／描繪性方面的投訴成立，決定向香港電視娛樂發出強烈勸諭，敦促它嚴格遵守《電視節目守則》中的相關條文。

相關文章：

【電視廣播TVB】TVB：幾位職員及藝人初步確診、即時停止所有劇組拍攝工作　股價瀉近半成

【虎年發財】ViuTV 賀年電視廣告最低消費加價16%　TVB 再推中港兩地賀年廣告應戰

【ViuTV】電盈成立新公司統籌節目及藝人管理　前TVB高層鄭善強過檔任高級顧問

記者：李哲毅

港股 ViuTV 有線寬頻（01097） 電訊盈科（00008）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【俄烏衝突】俄軍被指全面進攻烏克蘭、俄股曾跌5成　一文看清石油黃金股市最新表現（不斷更新）
【俄烏衝突】俄軍被指全面進攻烏克蘭、俄股曾跌5成　一文看清石油黃金股市最新表現（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【美股期貨】烏克蘭宣布與俄羅斯斷交　道指期貨跌曾逾800點、納指期貨跌逾2%（不斷更新）
【美股期貨】烏克蘭宣布與俄羅斯斷交　道指期貨跌曾逾800點、納指期貨跌逾2%（不斷更新）
【財政預算案2022】電子消費券每人再派1萬元共涉660億　4月先派5000元、年中派第二期　第二期可轉電子支付工具
【財政預算案2022】電子消費券每人再派1萬元共涉660億　4月先派5000元、年中派第二期　第二期可轉電子支付工具
【商湯20】商湯午後續跌逾一成　恒指公司「進一步分析」突減權重、被動買貨力量大減9成
【商湯20】商湯午後續跌逾一成　恒指公司「進一步分析」突減權重、被動買貨力量大減9成
【恒指夜期＋北水】俄烏危機累恒指夜期續跌68點　12億北水吸騰訊（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】俄烏危機累恒指夜期續跌68點　12億北水吸騰訊（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款