▲ 【免費電視】通訊局：批准奇妙電視使用頻譜傳送、第四季將推新頻道 ViuTV真人騷《賭命夫妻》投訴成立

通訊局發公報指，正式批准有線 （01097） 旗下免費電視奇妙電視使用無線電頻譜作為新增的傳送模式，通訊局稱，有關頻譜在指配予奇妙電視有助增加其服務覆蓋範圍，並會在現有的兩條綜合頻道外提供多一條新的電視節目頻道，從而為更多住戶提供更多節目選擇。

奇妙電視要在2022年11月24日或之前使用頻譜及固定網絡傳送一條新的電視節目頻道，以及2022年5月24日或之前覆蓋香港75%的人口，以及在15個月內2023年5月24日或之前覆蓋香港99%的人口。奇妙電視將使用數碼地面電視頻道22（即478 – 486兆赫）播放其電視節目頻道。

ViuTV真人騷《賭命夫妻》部分內容有欠莊重嚴謹

此外通訊局宣布已審議有關ViuTV真人騷《賭命夫妻》的投訴，認為部分內容有欠莊重嚴謹和在處理及描繪性方面的投訴成立，決定向ViuTV母企香港電視娛樂發出強烈勸諭。

通訊局認為，針對ViuTV《賭命夫妻》第一至五集節目有關編排和須以負責任手法處理節目的投訴成立；第一集內容有欠莊重嚴謹和在處理／描繪性方面的投訴成立，決定向香港電視娛樂發出強烈勸諭，敦促它嚴格遵守《電視節目守則》中的相關條文。

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記者：李哲毅