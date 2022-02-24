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【業績｜盈科】電訊盈科去年核心EBITDA增6%、免費電視ViuTV轉賺　MIRROR效應下藝人管理收益增10倍

股市 18:46 2022/02/24

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【業績|盈科】電訊盈科去年核心EBITDA增6%、免費電視ViuTV轉賺　MIRROR效應藝人管理收益增10倍

電訊盈科 （00008） 公布，去年全年持續經營業務EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前溢利）按年增加6%至123.1億元，列帳盈利10.4億元，2020年全年則虧損10.2億元。在MIRROR走紅下，電訊盈科ViuTV免費電視業務收入增1.5倍，並轉錄EBITDA盈利。電訊盈科宣派末期股息每股0.2769元，全年每股派息增15%至0.3705元。

電訊盈科去年來自持續經營業務的收益增加7%至386.5億元。

因應電訊盈科去年12月完成分拆香港及馬來西亞的數據中心業務、終止綜合入賬盈大地產，若只計持續業務，電訊盈科去年仍錄列帳虧損2.6億元，按年收窄51%。

電訊盈科絕大部分收入和EBITDA仍來自香港電訊 （06823） 業務，分別貢獻339.6億元收入、127.3億元EBITDA。不過，免費電視及相關業務明顯提升，分部收入增加1.5倍至8億元，EBITDA轉虧為盈賺9400萬元。

其他主線業務，OTT業務收入升25%至14.8億元、EBITDA虧損2300萬元；企業方案業務收入升20%至48.9億元、EBITDA 6.56億元。其他業務、抵銷項目則拖低收入和EBITDA表現。

香港電訊去年純利跌9%、增派末期息至42.07分 今年1月5G客突破75.6萬，可肥【下一頁】

電盈：MIRROR走紅　藝人管理及活動業務收益增近10倍

從免費電視ViuTV走紅的男團MIRROR去年掀起香港「現象級」風潮，電訊盈科指，ViuTV 去年獲超過680家廣告客戶支持，當中超過一半為 ViuTV新客戶，廣告客戶涵蓋各行各業，由金融業、電器至醫療保健不等。

電訊盈科特別指出，隨著MIRROR成功及其他新晉藝人冒起，藝人管理及活動業務發展蓬勃。於2021年第三季，首50大廣告客戶中有13個起用旗下藝人作推廣，藝人管理及活動業務的收益較去年增加接近十倍，但電訊盈科未有細分該部分收入金額。

【ET財智Talk】中銀香港特約：虎進金來 虎年可持續發展投資機遇

相關文章：

【MIRROR】李澤楷旗下盈科拓展以MIRROR作抗疫大使拍宣傳片　捐贈10萬套快速測試套裝

港股 業績公布 Mirror 電訊盈科（00008） ViuTV
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