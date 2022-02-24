【理財智慧】三月一號開始登記 一文看清綠色債券買唔買得過

財政司司長陳茂波在2月23日發表任內最後一份《財政預算案》，指在來年發行不少於150億元iBond、350億元銀色債券、100億元零售綠色債券。首批的綠色債券將於3月1日起接受申請，入場費10,000元，到底是否值得申請呢?

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綠色債券

隨著全球對於可持續發展、ESG（環境、社會及企業管治）進一步的重視，「減排減碳」也成為各國的共識，為了鼓勵可持續發展，因此「綠色債券」也應運而生，綠色債券是一項主題性的債券，主要投資於減緩氣候變化有關的項目，包括但不限於減少氣體排放、可再生能源等。不少的國家和地區都開始推行綠色債券，中國在2020年成為全球第二大的綠色債券發行國家，

香港政府的綠色債券

行政長官早於2017年施政報告公佈會發行發行綠色債券，直到2月15日宣佈首次發行綠色債券給公眾認購，主要投資於為具環境效益和推動香港可持續發展的綠色項目融資或再融資，總發行量為60億港元，債券為期三年，每半年獲發與本地通脹掛鈎的利息，息率不會少於2%。

如何申請

由3月1日9時至11日下午2時，香港市民可以到銀行、證券經紀和香港中央結算有限公司認購債券，最低入場費為一萬元，雖不設認購上限，但如果申請數量超過認購額會以抽籤形式發放。在22日上市後，也會在23日於港交所上市提供二手市場買賣。為了吸引港人購買，不少銀行都提供認購優惠：中國銀行、匯豐銀行和渣打銀行都提供手續費豁免優惠、致富新開戶更提供300元DONKI禮券。

值不值得買

與iBond類似，「政府發行+保底利率」已經是最好申請的理由，由於派息與本地通脹掛勾，因此在現時高通脹的情況下，應該會遠高於2%；而且是由政府發行，在近乎無風險的情況下算是不錯的回報。同時，根據過往iBond的經驗，如果在隔日放在二手市場買賣，都會有不少人願意買，甚至有機會賺取薄利。

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撰文 : 陳佳恩