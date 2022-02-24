【賣地計劃】新財年潛在供應近1.8萬伙　續設單位面積下限

政府公布2022至2023財政年度賣地計劃，發展局局長黃偉綸指，政府將推出13幅住宅地皮，預計可提供8,250伙，連同鐵路項目、私人發展及重建項目，預計全年潛在土地供應17,940伙，創近4個年度新高。

黃偉綸指，下財政年度將推出的13幅住宅用地中，4幅位於港島、2幅位於九龍、7幅位於新界區。以規模計，小型用地共有3幅，中型用地共5幅，而可提供500伙以上的大型用地則有5幅。其他供應方面，港鐵於項目共有3個，包括東涌配電站、東涌東站第一期，以及小蠔灣東廠上蓋物業第一期，涉及約4,580伙；市建局亦同樣推出3個項目，包括位2個西營盤項目及1個土瓜灣項目，合共提供約910伙。

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政府擬於新財年第一季（4月至6月）推出2幅住宅官地，提供270伙，另推鐵路項目及市建局項目各一個，分別提供1,600及165伙。計及私人發展及重建項目等來源，首季供應量合共2,070伙。

黃偉綸提到，今季進行招標的小欖私人住宅用地加入約280平方呎的最低單位面積下限，而下財政年度賣地仍然會加入限呎條款，面積下限要求將推展至所有政府賣地項目、鐵路物業發展項目、市區重建局項目及私人重建項目。他預期，限呎條款對房屋供應影響不大，因280平方呎以下單位佔整體市場供應比例僅約一成。

此外，新財年政府亦會推4幅商業用地，提供約319萬平方呎樓面面積，包括旺角洗衣街及亞皆老街交界用地、啟德2A區1號用地，以及2幅觀塘安達臣道小型商業用地。

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