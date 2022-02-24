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【蘋果動向】iOS 15.4Beta增提醒功能　防壞人利用AirTag跟蹤

科技 18:34 2022/02/24

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(法新社圖片)

蘋果（Apple）推出的AirTag裝置，一直存在被利用成追蹤工具的疑問。消息指，蘋果計劃在即將推出的iOS15.4 Beta系統新版本上，增加警告提示訊息，減低發生有人利用AirTag作追蹤情況。

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據網站《PCMag》報道，蘋果iOS15.4的第4個測試版本中，公布AirTag新追蹤警報功能，當蘋果智能裝置系統升級後，使用AirTag及以尋找功能時，系統會自動出現追蹤警報訊息，提示用戶未經同戶同意以AirTag追蹤他人屬犯罪行為，執法部門也可要求該AirTag使用者提供資料，以防止追蹤問題。

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此外，新系統版本更新後，用戶也可於iOS裝置上偵測到附近的未知裝置，例如偵測到未知的AirTag，用戶可以自訂尋找功能及追蹤通知，讓用戶可提防是否在被人追蹤，甚至可達到反追蹤效果。iOS 15.4正式版本預計下月初推出。

責任編輯：向頌勤

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