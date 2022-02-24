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【業績｜航運股】太平洋航運去年純利達8.45億美元　派發末期+特別息合共60港仙、股息率達15.5%

股市 18:21 2022/02/24

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太平洋航運去年扭虧為盈純利達8.45億美元　派發末期+特別息合共60港仙、股息率達15.5%

太平洋航運 （02343） 公布去年全年業績，去年獲得公司34以來最佳的業績，營業額達29.73億美元（折合約232億港元），按年增長102.1%；股東應佔溢利達8.45億美元，對比2020年同期為虧損2.08億美元。美股基本盈利達1.39港元，派發末期息42港仙，以及額外特別股息18港仙，合共60港仙。若以太平洋航運今日收市價3.87元計算，股息率達15.5%。

太平洋航運去年基本溢利達6.98億美元，對比去年同期為虧損1940萬美元，最新股本回報率達58%，主要由於全球商品需求增長穩健，以及船隊低增長所推動。公司透露，於今年第一季度的租金仍然強勁，預計2022年級以後的前景仍然樂觀。

太平洋航運表示，去年繼續擴充自有船隊，增添11艘現代化的二手貨船，並出售五艘最小型及船齡最高的小靈便型乾散貨船，目前自有船隊為121艘小靈便型及超靈便型幹散貨船，合共營運約250艘自有及租賃貨船。

另外，為遵守即將生效的國際海事組織有關能源效率及碳排放密度的規則，以及暫定的歐盟減碳規則，公司指已為減碳減排等趨勢作充分準備。

**【ET財智Talk】中銀香港特約：虎進金來 虎年可持續發展投資機遇**

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港股 商品 營業額 太平洋航運（02343） 航運股 航運 業績公布

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