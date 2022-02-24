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【內地通脹】喜茶：今年絕不加價、不再推出29人幣以上飲品　強調用料品質不變

股市 18:10 2022/02/24

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【內地通脹】喜茶：今年絕不加價、不再推出29人幣以上飲品　強調用料品質不變

近月內地重現通脹，內地茶飲專門店喜茶今日發佈公告稱，喜茶今年內將不再推出29元人民幣及以上的飲品，聲言「今年即使身邊充斥再多的『漲漲漲』，也絕不漲價」。

今年是喜茶品牌創立的第十年，喜茶稱，2015至2016年芝士茶被更多人熟知，故公司開始進駐廣深市場，2016年喜茶開始進軍鮮果茶等飲品領域，推出滿杯紅柚、芝芝莓莓、芝芝芒芒、多肉葡萄、多肉楊梅等熱門飲品，產品系列及結構都更豐富。

「貴」成喜茶在消費者心中的印象 故將產品價格下調

然而相較於結構簡單的芝士茶，鮮果茶的成本壓力會更大，因為選用的是應季的新鮮水果，物流、倉儲、耗損、人工處理等等成本都需要考量，故價格大多數都衝破2字頭，也有少數使用高價值水果的飲品價格上了3字出頭，雖然喜茶的絕大多數產品的價格都仍在20多元，但「貴」開始成為了喜茶在消費者心中的印象。

喜茶稱，經過多年在供應鏈上的不斷積累和深耕，終於有能力可以實現在保證用料、產品品質和口感不打折扣的前提下，將產品價格下調，強調依舊品質如一，使用的是真果、真茶、真奶、真糖。公告稱，經過一段時間的調整，目前喜茶菜單上已經沒有價格在30元以上的飲品，今年喜茶不會再上新29元以上的飲品、並且也堅決不漲價，接下來喜茶將陸續推出1字開頭的飲品和。

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A股 CPI 通脹 產品 茶品

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