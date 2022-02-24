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新地中期基礎溢利按年少15%　派息不變　未來十個月推售7個項目

股樓投資 18:17 2022/02/24

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新地（00016）公布中期業績，截至去年底止6個月，撇除投資物業公平值變動的影響後，可撥歸公司股東基礎溢利為148.18億元，按年跌15.2%。每股基礎溢利為5.11元；中期息派1.25元，與去年同期相同。

回顧期內，新地來自物業銷售的溢利為76.58億元，按年跌38.1%；總租金收入按年升2%，至126.28億元；淨租金收入按年升2%，至97.28億元。

新地主席郭炳聯表示，香港住宅市場在2021年上半年表現出色，但隨著本港股市持續在相對較低的水平徘徊，及新冠變種病毒Omicron本地感染個案上升，住宅成交在過去數月逐漸放緩。然而，低企的息率和穩健的用家需求繼續支持樓市，特別是中小型住宅單位。他又稱，根據最新的公布，按揭保險計劃下買家承造樓宇按揭的最高成數會放寬，將惠及中小型住宅市場，此外北部都會區的規劃亦令買家對該區住宅項目的信心增加。

他說，集團對內地和香港的前景充滿信心，並會繼續加強物業發展業務，在機會合適時選擇性購入土地，而在未來10個月，計劃在港推售的主要項目包括北角海璇的新期數、何文田Prince Central、Wetland Seasons Bay第三期、屯門鄰近兆康站的住宅項目第一期、白石角住宅項目第一期、沙田瓏珀山第二期，及位於荃灣的工業大廈；然而，推售新項目時間表及政府的預售審批或受疫情影響。

【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

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撰文 : 黃卓賢

新鴻基地產（00016） 港股 郭炳聯

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