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【港交所業績】歐冠昇：3月底企業日交代港交所戰略　人手流失創近年高、任何情況都能營業

股市 17:48 2022/02/24

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【港交所業績】歐冠昇：3月底企業日交代港交所戰略　人手流失創近年高、任何情況都能營業

港交所 （00388） 去年盈利創新高，但第4季表現明顯回落。港交所行政總裁歐冠昇指出，近期市況波動令投資者交投活躍，刺激港交所短期現貨、衍生品成交，但認為投資者信心下跌會削弱中長期表現，難以預測今年港交所業績表現。歐冠昇強調，對港交所長期業務保持信心，並預告將在3月底舉行「企業日」交代港交所戰略進展。

有別於前任行政總裁李小加以3年為周期發布戰略計劃，歐冠昇稱，不會特別以3年周期來講述發展，會在當日交代更多長線發展、新舉措。

證監會早前透露去年人手流失率按年倍增至12%，歐冠昇指出，港交所去年員工流動也創近年高，但近月流失率已放慢。他解釋，香港出入境限制為聘請帶來一定難度，而近年香港金融界發展快速，也令行業人手競爭加劇，強調港交所員工流動情況可控。

*【ET財智Talk】中銀香港特約：虎進金來　虎年可持續發展投資機遇*

港交所去年多賺9%稍遜預期、全年派息8.87元 午後跌幅擴至半成、失400元，可見【下一頁】

歐冠昇：上市改革研究須時數月

香港疫情未目緩和，「封城」傳聞不絕，歐冠昇強調，作為市場基建，會為不同情景設應急方案，「幾乎所有情況都能開業」。

《財政預算案2022》提及港交所和證監會正研究檢視上市規則，能否容許現時未符上市資格的未有盈利或收入、具規模、資本投入較多的先進技術企業申請上市。歐冠昇稱，目前相關企業在私募融資市場活躍，但由於未有收入而難以在港上市，目前與證監會的研究仍須數月時間進行，確實諮詢時間須視乎與業界溝通後結果，強調要同時考慮投資需求和風險。

港交所證監會研「未盈利創科公司」主板上市 證監：初步研究、限於重資本投入行業，可見【下一頁】

7家SPAC申請上市　歐冠昇：若首季有SPAC上市不感意外

IPO市道從去年下半年明顯轉弱，歐冠昇指，至1月底港交所仍有約160份活躍上市申請，而去年全年完成98家IPO，難預測今年數字能勝或遜於去年，只要市況穩定，相信IPO交易會回來。

港交竹今年初正式接受特殊目的收購公司（SPAC）申請，歐冠昇稱，目前已收到7家SPAC申請，「若首季就有SPAC上市不會感到驚訝，但目前要等待審批程序」。他不會預期SPAC數目會增至逾100家，更希望有優質發起人、收購目標參與。

相關文章：

【證監會人手】證監會去年員工流失率12%、初級專業人手失25%　人才爭奪、移民潮令招聘難

【港交所388】港交所委任歐智華蔡崇信等　續任國際諮詢委員會成員

記者：麥德銘

港股 香港交易所（00388） 歐冠昇 特殊目的收購公司（SPAC） 出入境管制 香港交易及結算所有限公司 IPO 財政預算案 證監會

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