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【烏克蘭】基輔民眾爭相逃離 當局禁民航機升降（多圖）

環球社會熱點 18:01 2022/02/24

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俄羅斯在無預警情況向烏克蘭發動攻勢，烏克蘭局勢急劇惡化，連同首都基輔等多個城市，均遭受俄羅斯導彈襲擊。俄羅斯從海陸空入侵烏克蘭，當地最少8人喪生，多人受傷。

澤連斯基頒布戒嚴令 烏軍稱擊落5俄軍機 【下一頁】

俄羅斯向烏克蘭境內多個目標發動攻擊，包括各地的軍事設施和首都基輔。烏克蘭邊境防衛部隊（DPSU）指，俄羅斯軍隊已進入烏克蘭北部切爾尼戈夫（Chernihiv）和蘇梅（Sumy）地區、東部的盧甘斯克（Luhansk）和哈爾科夫（Kharkiv）、並循海路登陸南部城市敖德薩（Odessa）及馬里烏波爾（Mariupol）。

首都基輔在主要機場先傳出爆炸，當地響起防空警報，其後爆炸及槍聲不斷，民眾爭相從櫃員機取款及購買糧食，加油站亦大排長龍，大量民眾駕車逐離當地，接壤波蘭邊境的高速公路嚴重堵塞。

    點擊圖片放大
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俄羅斯早加強軍事部署 坦克士兵移師白俄邊境 【下一頁】

烏克蘭航空部門已關閉該國領空，並停止所有民航航班，民眾無法搭乘飛機，英國瑞安航空亦指，已取消至少未來14天往返烏克蘭的所有航班。

內政部長一名顧問表示，最少有8人在俄羅斯襲擊中喪生、9人受傷。

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責任編輯：郭麗明

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