【大行點睇】瑞銀指俄銀受美方制裁　料對本地銀行影響有限

瑞銀發表研究報告指出，俄羅斯與烏克蘭不斷升級的緊張局勢中，美國政府周二(22日)宣布對俄羅斯國有開發銀行(VEB)及俄羅斯軍事銀行(PSB)實施制裁，並全面限制俄羅斯的主權債務，切斷其與西方的融資渠道。

同場加映﹕【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

該行認為，對於中國及香港銀行而言，他們於俄羅斯的直接業務風險敞口較小，故相信受上述制裁的直接影響有限。此外，瑞銀引述研究中美關係的專家指出，除非中國積極介入俄羅斯/烏克蘭問題，並表態支持俄羅斯，否則美國對中港銀行實施金融制裁的可能性很低，相信中港銀行短期內或具防守性。

【海底撈 6862】海底撈去年關店300家 預告盈轉虧 全年最多蝕45億

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映﹕【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機