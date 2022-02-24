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【大行點睇】摩通指潤電估值吸引　建議現階段增持該股

股樓投資 17:59 2022/02/24

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摩根大通發表報告，撤回對中國火電行業今年第一季的審慎看法，並建議在目前水平增持華潤電力(00836) ，認為集團股價在年初至今大幅回調38%後估值吸引，現價相當於今年市賬率0.9倍，低於行業平均的1.4倍。
 

同場加映﹕【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

該行表示，潤電現時風險回報更具吸引力，相信煤價下跌及電價提高，可令其燃煤業務盈利在第二季顯著反彈。而且市場波動下板塊輪轉至電力/可再生能源股，亦可縮小潤電與同業的差距。摩通維持對潤電股份「增持」評級，目標價24.5元。

【海底撈 6862】海底撈去年關店300家 預告盈轉虧 全年最多蝕45億

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同場加映﹕【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

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撰文 : 周兆邦

華潤電力（00836） 港股

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