【大行點睇】摩通指潤電估值吸引　建議現階段增持該股

摩根大通發表報告，撤回對中國火電行業今年第一季的審慎看法，並建議在目前水平增持華潤電力(00836) ，認為集團股價在年初至今大幅回調38%後估值吸引，現價相當於今年市賬率0.9倍，低於行業平均的1.4倍。



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該行表示，潤電現時風險回報更具吸引力，相信煤價下跌及電價提高，可令其燃煤業務盈利在第二季顯著反彈。而且市場波動下板塊輪轉至電力/可再生能源股，亦可縮小潤電與同業的差距。摩通維持對潤電股份「增持」評級，目標價24.5元。

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