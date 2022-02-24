【俄烏衝突】線上同步開戰　烏克蘭政府網站、銀行遭DDoS攻擊　

▲ 烏克蘭政府與外交部等國家機構的網站，在當地時間昨（23日）起癱瘓，無法進入，明顯是「分散式阻斷服務攻擊」（DDoS）所致。

俄羅斯向烏克蘭境內多個目標發動攻擊，包括各地的軍事指揮設施和烏克蘭首都基輔多個目標。與此同時，烏克蘭政府與外交部等國家機構的網站，在當地時間昨（23日）起癱瘓，無法進入，明顯是「分散式阻斷服務攻擊」（DDoS）所致。

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綜合多間外媒消息指，烏克蘭外交部、國防部等政府部門，均遭網路攻擊，網站癱瘓無法登入，同時烏克蘭國營銀行PrivatBank及儲蓄銀行Oschadbank網站，也同樣受到襲擊。烏克蘭網路事件與回應（CERT）小組指出，這波攻擊是利用殭屍網路程式Mirai及Meris入侵路由器及其他IoT裝置，由3萬個IP位址發動連線攻擊。

網絡安全機構360 Netlab分析，操控Mirai攻擊的C&C伺服器位於荷蘭。除了DDoS攻擊，還有大量釣魚簡訊、以及針對金融機構的釣魚郵件攻擊。烏克蘭CERT指出，釣魚郵件是由宣布獨立的頓內次克地區一名人士發送。

網絡安全機構ESET則在昨日下午發現，在DDoS攻擊後，烏克蘭數百部機器系統，被植入資料刪除程式，不過並未說明受害者身分。科技網站ZDNet引述資訊安全專家Christian Sorensen指出，是次攻擊應不致產生重大破壞，目前這階段的攻擊旨在引發人心浮動及信心危機。預計下階段攻擊將會更破壞性，並持續阻撓其他國家插手。

事實上，本月稍早時間，烏克蘭國防部等政府機關也曾遭到DDoS攻擊，美、英兩國政府均指出，背後主使者是俄羅斯。

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責任編輯：曾曉汶

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