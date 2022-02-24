【經典死場】荃灣海濱廣場空置多年 全幢放售叫價13億呎價5,400元

新冠疫情嚴峻，市場再有大額物業放售。位於荃灣海濱花園的荃灣海濱廣場空置多年，是區內著名的「死場」，鄧成波家族於2015年以約8.2億港元購入，現透過代理以意向價13億港元放售，折合呎價約5,400港元，較7年前高出4.8億港元或58%。

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1990年落成的荃灣海濱廣場，位於新界荃灣怡樂街1-9與2-12號，以及怡康街1-7與2-12號。物業樓高9層，面積達24萬平方呎，連171個車位。由港鐵荃灣西站出發，沿荃灣海濱長廊步行7分鐘即可到達。

萊坊執行董事及大中華區私人客戶主管麥子興指出：「荃灣的家庭入息中位數為新界第二高，加上近年區內的新盤數目多，該物業鄰近柏傲灣、映日灣、環宇海灣等多個私人大型住宅項目，容納近13,000個家庭，人口上升帶動區內的消費，可見商場的發展潛力大。該物業的樓底極高，寬敞少柱，不同的樓層都有可舉辦活動的空間，可滿足新世代對娛樂、餐飲、購物和休閒兼備場所的需求。該物業的發展和升值潛力無限，投資者或用家應作考慮。」

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責任編輯：嚴浩文