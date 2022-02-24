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【二手樓價】即時受惠！太古城三房套減價至1,180萬沽　可做足八成按揭

股樓投資 17:38 2022/02/24

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為幫助上車客及換樓客減輕首期負擔，政府於新一份財案放寬按揭保險，現時1,200萬元以下單位可承造最高八成案揭，有買家即時受惠新政，入市太古城三房單位。

中原趙鴻運表示，預算案公布後，市場即時有反應，太古城冠天閣頂層單位最新錄成交，實用面積603平方呎，三房套間隔，景觀開揚。業主早前叫價1,380萬元，最終累減200萬元，以1,180萬元將單位易手，折合平均實用呎價19,569元。

同場加映︰【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

代理指，由於單位現時可承做八成按揭，直接受惠於新一份財政預算案，吸引買家即時入市。若只以樓價計，承造八成按揭後，首期為236萬元，以30年還款期及2.5厘按揭利率計，壓力測試下的最低入息要求為89,333元，每月供款則為37,300。據了解，原業主於1997年以555萬元買入單位，持貨25年，帳面獲利625萬元，單位升值113%。

趙鴻運補充，另一成交單位為太古城衞星閣低層F室，實用面積664平方呎，建築面積757平方呎，3房間隔，業主以約1135萬元將單位易手，折合平均實用呎價17,093元。

【2022預算案】放寬按揭保險門檻　買樓最低月入要幾多？【下一頁

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同場加映︰【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

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撰文 : 謝昕蕎

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