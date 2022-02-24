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【烏克蘭戰爭】俄羅斯早加強軍事部署 坦克士兵移師白俄邊境 （第二版）

環球政治 19:14 2022/02/24

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俄羅斯周四宣布對烏克東部地區執行軍事行動，攻勢甚至達到首都基輔，讓國際社會訝異。外國有傳媒翻查衛星圖片，發現俄軍早已加強軍事部署，將軍備及士兵移師至邊境地區，包括位處白俄羅斯的軍事基地，可見俄羅斯早已為進攻做好準備。

（第二版更新白俄羅斯總統盧卡申科否認參與軍事行動）

【烏克蘭】普京變相宣戰 兵分三路進攻（不斷更新） 【下一頁】

【烏克蘭】澤連斯基頒布戒嚴令 烏軍稱擊落5俄軍機 【下一頁】

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英國廣播公司（BBC）報稱，根據馬薩爾科技（Maxar Technologies）的衛星圖片，發現俄軍位於Yelnya基地於1月19日時仍停滿軍車及坦克，但周二（22日）已空空如也。

反觀，白俄羅斯接壤烏克蘭邊境的一個空軍基地2月初時仍鋪滿白雪，絲毫沒有軍事行動蹤影。但到周二時，大批軍事車輛及士兵帳篷已在當地展開。

白俄羅斯官媒Belta報道引述總統盧卡申科（Lukashenko）指，白俄羅斯軍隊沒有參與俄羅斯在烏克蘭的軍事行動。

盧卡申科稱因烏克蘭軍隊已推進至南部邊境進行演習，但白俄羅斯軍力不足以掩護俄羅斯揮軍前進，故曾建議普京舉行聯合軍演後，將部分軍隊留在白俄羅斯南部。

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責任編輯：吳漢培

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