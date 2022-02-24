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【新股IPO】羅兵咸永道：去年境內並購數量創新高、增21% 料2022年境內並購交易數量與去年相若

新股IPO 17:25 2022/02/24

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羅兵咸永道：去年境內並購數量創新高增21% 料2022年境內並購交易數量與去年相若

羅兵咸永道發表並購市場報告，指2021年中國國內並購交易數量創下歷史新高，達到12790宗，按年增長21%，交易金額達6374億美元，較去年下跌19%，私募股權首次成為最大的並購類別。

羅兵咸永道表示，得益於國內經濟持續轉型的推動，以及財務投資者待投資資金達到歷史最高水平，預計2022年境內並購交易數量將與2021年大致相若，或略低於2021年。

去年規模在10億美元以上的超大型並購交易合共有97宗，很多交易與中國關鍵經濟政策一致，如產業升級、雙迴圈以及環保、社會和企業管治（ESG），如23宗工業品交易規模合共達560億美元，17宗消費品交易規模共計310億美元，9宗典禮能源交易總計達260億美元。

此外，私募股權投資交易量創歷史新高，交易金額較2020年峰值略低一點，而2021年風險投資交易數量創歷史新高，按年增46%。

相關文章：【香港零售】羅兵咸永道：若第三季中港通關　料全年零售銷售按年增7%至3780億元

【新股IPO】羅兵咸永道：今年香港新股集資達3500億至4000億　有8至10隻超大型IPO上市

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中國 ESG 經濟 羅兵咸永道 IPO
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