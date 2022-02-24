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【金融科技】「金融從業員金融科技培訓計劃」即日起可申請　設全額學費資助

商業 17:21 2022/02/24

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新一輪「金融從業員金融科技培訓計劃」即日開始接受申請。（資料圖片）

財經事務及庫務局今日公布，新一輪「金融從業員金融科技培訓計劃」即日開始接受申請，冀提升金融從業員對於金融科技實際應用方面的知識。

【香港出口】港1月出口貨值按年升18.4%　尤以印度、台灣升幅逾一半
 
與上一輪培訓計劃相比，在新一輪計劃下受惠的不限於金融機構從業員，亦將包括證券及保險業界組織的成員，讓業界組織可透過資助，靈活地為成員安排所需培訓。

培訓計劃將會為不同界別的金融從業員，提供有關金融科技的培訓課程及學費資助，提升實際應用方面的知識，從而推動金融服務邁向數碼化。

網授課程料1,500名從業員受惠

新一輪培訓計劃將包括「網授課程」及「資助項目」兩部分。「網授課程」的內容將涵蓋不同範疇，例如合規科技、區塊鏈、人工智能、網絡安全；以及環境、社會及管治等。財經事務及庫務局會為成功修畢課程的學員提供全額學費資助，預計多達1,500名金融從業員受惠。

而「資助項目」特別為證券及保險業而設，旨在讓業界組織按其成員關注的金融科技議題籌辦相關培訓課程，以更有效回應從業員的培訓需要。業界組織提出的項目，將由政府、金融業界和學術界代表組成的評審委員會作評估。財經事務及庫務局將向每個獲批的項目提供最多10萬元的一筆過直接資助。

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責任編輯：葉泳珊

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