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【元宇宙】Meta宣布研發AI BuilderBot　以語音建構元宇宙環境

環球政經 17:36 2022/02/24

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Meta（前稱Facebook）日前Meta AI: Inside the Lab活動，當日朱克伯格（Mark Zuckerberg）提到該公司目前正研究人工智能(AI)，介紹了BuilderBot，這款AI能令人們使用語音命令，在元宇宙建構想要的環境。

同場加映：【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

在影片演示中，Builder Bot的形象是一個只有頭部的虛擬機械人，朱克伯格以同樣以只有上半身的虛擬角色登場。他在影片中發出語音指令，命令Builder Bot創建一個海灘，然後加上雲、樹甚至野餐毯等物品；在演示中，更可以增加海風及海鷗的叫聲。

    點擊圖片放大
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Meta還發布了其他幾項 AI 專案，如通用語音翻譯器Universal Speech Translator，可以提供所有語言的即時語音翻譯等等。

同場加映：【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

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撰文 : 陳楚琨

經濟 朱克伯格 人工智能 Facebook Facebook（美：FB） 元宇宙 Meta

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