【元宇宙】Meta宣布研發AI BuilderBot　以語音建構元宇宙環境

Meta（前稱Facebook）日前Meta AI: Inside the Lab活動，當日朱克伯格（Mark Zuckerberg）提到該公司目前正研究人工智能(AI)，介紹了BuilderBot，這款AI能令人們使用語音命令，在元宇宙建構想要的環境。

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在影片演示中，Builder Bot的形象是一個只有頭部的虛擬機械人，朱克伯格以同樣以只有上半身的虛擬角色登場。他在影片中發出語音指令，命令Builder Bot創建一個海灘，然後加上雲、樹甚至野餐毯等物品；在演示中，更可以增加海風及海鷗的叫聲。

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Meta還發布了其他幾項 AI 專案，如通用語音翻譯器Universal Speech Translator，可以提供所有語言的即時語音翻譯等等。

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