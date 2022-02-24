【業績│電訊股】香港電訊去年純利跌9%、增派末期息至42.07分　今年1月5G客突破75.6萬

香港電訊 （06823） 公布去年全年業績，期內收入約339.61億元，按年增5%；純利48.08億元，按年跌9.3%；每股盈利63.49分；每單位派末期息42.07分，按年增2.7%，全年總分派為72.77分，按年增3.3%。

香港電訊稱，去年純利由於缺少2020 年錄得的一次性的其他增益，以及因整合 Now TV 業務及重新指配流動通訊頻譜後，令折舊和攤銷費用有所增加。香港電訊去年EBITDA 總計增加2%至127.33億元，若調整2020 年「保就業」計劃的影響，則增加5%。經調整資金流增加2.4%至55.13億元

香港電訊又解釋，受惠於固網寬頻的需求持續強勁，加上更多消費者及企業選用5G服務，以及穩健的手機銷售，帶動總收益增加。

電訊服務、流動通訊業務收益同增

年內電訊服務的總收益218.12 億元，按年跌2%；電訊服務 EBITDA 約84.68 億元按年升1%。流動通訊業務收益117.48 億元，按年升13%；流動通訊業務EBITDA 約47.80 億元，按年增1%；收費電視業務收益約24.56億及EBITDA約4.81 億元。

香港電訊：5G計劃刺激ARPU增長 MIRROR 效應再現 1月5G客75.6萬名

香港電訊指出，客戶新訂及轉用 5G 計劃有效帶動 ARPU 增長，以及客戶基礎持續擴大，由於香港嚴格的旅遊狀況，令漫遊服務表現持續疲弱，抵銷了部分本地收益的增長，以致流動通訊服務收益上升1%。政府的消費券計劃有效改善消費信心，促使消費者升級轉用新 5G 手機， 帶動流動通訊產品銷售回升至超越疫情前的水平。

香港電訊透露，流動通訊業務的後付客戶人數約329.7萬名，淨增加為4.5萬名或1%。MIRROR 效應再現，香港電訊稱，去年11月推出數碼企劃「csl. 5G x MIRROR」，得到客戶的熱烈反饋。截至去年底，5G客戶基礎為68萬，今年1月更進一步上升至75.6萬名，佔後付客戶基礎23%。截至去年底，後付客戶的 ARPU 上升2%至187元，主要由於 5G 服務計劃月費提升所致 。



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記者：李哲毅