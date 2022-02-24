▲ 【領展823】領展：推新一輪1.2億元「商戶同舟計劃」 按租戶受疫情影響提供減租、分期交租、免罰息等

領展 （00823） 公布，2月初已推出新一輪1.2億元的「商戶同舟計劃」，自農曆新年以來，領展已為因應政府的防疫措施而須停業的特定行業租戶減租，例如食肆、美容院、髮型屋等，集團正評估疫情的最新發展，籌謀進一步增加對旗下香港商場租戶的支援，以紓緩其經營壓力。

領展王國龍：正評估最新防疫措施影響以修訂「商戶同舟計劃」

領展會按個租戶具體受疫情影響程度，提供的減租及其他針對性支援措施，除減租外，領展提供的針對性支援措施包括分期繳納租金、豁免罰息及服務費、租約重組、及提供免租期等。領展指，租務團隊亦一直與其他受疫情影響行業的租戶保持緊密聯繫，收集他們自去年12月以來的經營情況數據，對有需要的租戶作出援助。

領展行政總裁王國龍表示，鑑於疫情近期急轉直下，正加緊評估政府剛於本周公布的最新防疫措施對不同行業的影響，並會同時修訂早於2月初已開展的「商戶同舟計劃」，冀增加支援受影響的租戶。

5時後外賣自取可享1小時免費泊車

除推出「商戶同舟計劃」，領展同時加強推廣宣傳，為商戶爭取生意，包括：（1）每日下午5時後於領展旗下68個指定商場食肆購買外賣自取，可享1小時免費泊車優惠（不設最低消費）；（2）晚上6時後於領展39個指定商場食肆購買外賣自取淨消費滿100元或以上，可換領穀類早餐。



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