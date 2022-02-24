【業績｜科網股】網易上季經調整純利錄66億人幣大勝預期　遊戲收入升近3成

▲ 網易上季經調整純利大勝預期 遊戲收入升近3成

網易 （09999） 公布截至去年底止，第四季純利為57億元（人民幣，下同），按年升4.8倍，Non-GAAP純利為66億元，大勝市場預期的44.7億元，按年升3.1倍。期內，收入為244億元，按年升23.3%，好於市場預期的242.7億元。網易第四季度股息為每股0.081美元。

按分部計，上季在線遊戲服務淨收入為174億元，按年升29.8%，來自於手遊的淨收入佔在線遊戲服務淨收入的 68.3%。

有道收入為13億元，升20.5%；雲音樂收入為19億元，增長23.9%，得益於淨收入的增長和成本管控的改善，雲音樂連續三個季度毛利率為正，第四季度毛利率提升至4.1%。創新及其他業務淨收入為38 億元，按年微升0.6%。

全年計，網易純利為168.6億元，按年升39.7%，Non-GAAP計為197.6億元，升34.4億元。收入為876.1億元，升18.9%，其中在線遊戲服務淨收入為628.1億元，手遊淨收入佔比達70.4%。

網易全日跌1.8%，收報144.4港元。



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