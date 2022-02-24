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【業績｜科網股】網易上季經調整純利錄66億人幣勝預期　遊戲收入升近3成　料年中推《哈利波特：魔法覺醒》海外版

股市 22:19 2022/02/24

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網易上季經調整純利大勝預期　遊戲收入升近3成

網易 （09999） 公布截至去年底止，第四季純利為57億元（人民幣，下同），按年升4.8倍，Non-GAAP純利為66億元，大勝市場預期的44.7億元，按年升3.1倍。期內，收入為244億元，按年升23.3%，好於市場預期的242.7億元。網易第四季度股息為每股0.081美元。網易全日跌1.8%，收報144.4港元。

阿里巴巴第三財季經調整淨利潤跌25%仍勝預期，收入增長再放緩，看【下一頁】

按分部計，上季在線遊戲服務淨收入為174億元，按年升29.8%，來自於手遊的淨收入佔在線遊戲服務淨收入的 68.3%。

管理層表示，今年預備上綫的遊戲已取得版號，預計《暗黑破壞神®： 不朽™》今年上半年於中國及全球上綫，亦計劃於年中在在海外市場推出《哈利波特：魔法覺醒》，而《指環王》於第二季會新增日韓、港澳台版本。

管理層提到，除手遊以外，PC、遊戲機等設備的遊戲都是新遊戲研發的重點。

問及內地長時間未有批出版號，管理層指，網易屬於研發型企業，很早開始佈局全球市場及研發，也有在海外投資知名的製作人遊戲工作室，開發海外市場是公司非常堅定的戰略方針，希望兩三年後於海外市場開拓能取得巨大成功，今年在人材儲備和招聘上亦會偏向海外，冀有更多優秀的製作人加入公司。

全年經調整純利升逾34%

上季有道收入為13億元，升20.5%；雲音樂收入為19億元，增長23.9%，得益於淨收入的增長和成本管控的改善，雲音樂連續三個季度毛利率為正，第四季度毛利率提升至4.1%。創新及其他業務淨收入為38 億元，按年微升0.6%。

全年計，網易純利為168.6億元，按年升39.7%，Non-GAAP計為197.6億元，升34.4%。收入為876.1億元，升18.9%，其中在線遊戲服務淨收入為628.1億元，手遊淨收入佔比達70.4%。


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港股 網易－S（09999） 網易（美：NTES）

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