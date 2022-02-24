【業績│本港地產股】新地上半財年基礎溢利減少15%、息1.25元　郭炳聯：適時推出措施支持商戶

▲ 【業績│本港地產股】新地上半財年基礎溢利減少15% 中期息維持1.25元

新鴻基地產 （00016） 截至去年底止6個月，基礎溢利減少15%至148.12億元，每股基礎溢利5.11元。列帳溢利增長11.8%至151.86億元。新地中期股息1.25元，與去年同期相同。新地主席郭炳聯認為，近期變種病毒Omicron肆虐，預計會為本港經濟帶來更多挑戰，特別是本地消費方面，以及有密集式接觸的行業，但集團對內地和香港的前景充滿信心，並會繼續投資，同時將繼續加強物業發展業務，在機會合適時選擇性購入土地。

對中港前景充滿信心並會繼續投資

新地上半財年物業銷售溢利減少38%至76.58億元，按所佔權益計，合約銷售額約230億元。按所佔權益計算，集團在香港的合約銷售總額約206億元，主要來自鄰近香港濕地公園的WetlandSeasonsBay第一及第二期、元朗TheYOHOHub及堅尼地城Kennedy38。

按所佔樓面面積計算，預計有約140萬平方呎物業將於下半財年落成，其中約130萬平方呎為供出售住宅物業，主要來自WetlandSeasonsBay第一及第二期。鑑於Omicron個案急增，加上防疫措施嚴厲，香港整個建築業的施工環境已大受影響，而內地貨物供應鏈亦因對跨境貨車司機的嚴格管控措施而受阻，均對集團在建中的項目構成風險，其原定完工日期可能有所延遲。

香港租金收入減少3%

新地上半財年總租金收入升2%至126.28億元，淨租金收入升2%至97.28億元。集團在香港的總租金收入按年減少3%至89.28億元，整體出租率約91%。鑑於近日新冠變種病毒Omicron的感染數字急升，加上社交距離措施再進一步收緊，商場業務短期的經營環境變得更加嚴峻，集團積極與商户保持緊密溝通，適時推出相應措施支持商户的業務經營。

截至去年底，按所佔權益計算，新地在香港的土地儲備合共約5780萬平方呎，包括約2360萬平方呎發展中物業， 足夠集團未來5至6年的發展需要；餘下約3420萬平方呎為分佈全港的已落成物業，絕大部分用作出租及長線投資。新地指，將繼續循不同渠道，在有合適機會時補充土地儲備，包括積極將農地轉換為可發展用地，而數幅農地轉換 用途的申請已處於相關程序的最後階段。

未來十個月推售7個項目

郭炳聯指，集團積極支持政府的抗疫工作，相信香港能夠像內地城市一樣迅速及有效「動態清零」，這亦有利本地可以逐步與內地恢復免檢疫通關，帶動本港經濟全面復蘇。

未來十個月，新地計劃在香港推售的主要項目包括北角海璇的新期數、何文田PrinceCentral、WetlandSeasonsBay第三期、屯門鄰近港鐵兆康站的住宅項目第一期、白石角住宅項目第一期、沙田瓏珀山第二期，以及位於荃灣的工業大廈；但推售新項目的時間表及政府的預售審批或會受到疫情影響。

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