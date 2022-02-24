【電動車】預算案撥款改善電動車設備 將增加屋苑電動車「充電易」 加油站轉型快速充電站

政府去年公布首份「香港電動車普及化路線圖」，目標是在2050年前達到所有車輛零排放，進一步提升空氣質素，令香港成為成更宜居的智慧城市。而在昨日（23日）宣讀的財政預算案中，政府計劃投入資金增設及改善電動車設備，以推動電動車於本港發展。

【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

另外，政府正準備逐步把部分現有的加油站及液化石油氣加氣站轉型至快速充電站，以支援更多不同的車種充電。政府亦會以「一地多用」模式探討發展一些佔地較大的加油站及加氣站的可行性。

【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩