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【電視廣播TVB】TVB：幾位職員及藝人初步確診、即時停止所有劇組拍攝工作　股價瀉近半成

股市 16:40 2022/02/24

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【電視廣播TVB】TVB：幾位職員及藝人初步確診、即時停止所有劇組拍攝工作　股價瀉近半成

本港第五波新冠疫情持續，多位藝人確診中招，電視廣播 （0511） （TVB）發表聲明指，收到幾位職員及藝人通知發現初步確診，為保障職藝員同事安全及避免社區交叉傳播，已即時停止所有戲劇組錄影廠及外景拍攝工作，相關拍攝地方實時進行徹底消毒、深層清潔，以確保在絕對安全情況下才恢復拍攝。

TVB表示，將繼續與衞生防護中心作出緊密聯繫，全面配合中心的防疫指引及安排。TVB今日股價跌4.74%，收報5.22元。

TVB公告又提到，無綫電視一直肩負社會責任，自疫情發生至今，香港情況開始急劇惡化，各部門主管一直緊守法則，就抗疫應急行政工作作出多次會議；定下多項「應急抗疫措施」，並配合衞生防護中心及政府各部門最新指引，負起抗疫為主體的營運責任，以確保廣播流程不受影 響；而政府一直倡議的「早識別、早隔離、早治療」為該台抗疫應急措施的重要指引。

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記者：李哲毅

港股 電視廣播（00511） 電視 TVB

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