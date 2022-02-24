【分析】烏克蘭危機的起因？　下一步走向會如何

俄羅斯與烏克蘭衝突導火線，是烏克蘭爭取加入北約（NATO），究竟北約是甚麼？為何俄羅斯要極力阻止烏克蘭加入，反對北約東擴？未來走向又會如何？

北約是甚麼？

北大西洋公約組織， 簡稱北約，是歐洲和北美國家為實現防衛合作而建立的國際組織，現時擁有30個成員國。成為北約成員，意味美國有義務為它們提供保護。

北約於1999年的第一輪東擴，吸收了波蘭、捷克和匈牙利加入北約；2004年又吸納了愛沙尼亞、立陶宛、拉脫維亞、斯洛伐克、斯洛文尼亞、羅馬尼亞和保加利亞，把東部防線向外推。

為何俄羅斯極力阻止烏克蘭加入？

浙商證券首席經濟學家李超表示，烏克蘭位於北約東擴的關鍵地理位置，身處黑海地理要塞，也是糧食出口大國和歐洲能源通道。在重要的戰略背景下，烏克蘭是美國推進北約東擴的下一站（毗鄰國家基本已經全部吸收加入北約）。俄羅斯出於邊境安全考慮希望阻礙北約過分擴張，繼而在烏克蘭領域爆發本輪俄烏危機。

未來走向？

對於烏克蘭危機未來的演變，李超認為，問題能否解決的本質仍然取決於美俄兩國，而該行認為，未來美俄形成動態平衡並僵持的概率較大，大類資產目前暫不需要考慮潛在戰爭風險，如戰爭真正發生，大類資產將轉向黃金、原油、軍工、貨幣市場基金。

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