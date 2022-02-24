【烏克蘭戰爭】普京疑預先錄侵略宣言 影片數據露端倪

俄羅斯總統普京周四（24日）發表全國演說，在無預警下宣布對烏克蘭採取軍事行動。但有俄羅斯傳媒發現，普京疑似早於周一（21日）、即承認烏東兩地區獨立地位當日，已錄製開戰宣言，為入侵烏克蘭鋪路。

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俄羅斯傳媒Novaya Gazeta發現克里姆林宮網站，已上載普京（Vladimir Putin）周四宣布採取軍事行動的影片，但該影片數據顯示，影片早在3日前，即周一晚上7點已錄製完成。

此外有分析指，普京周一承認烏東兩地區獨立地位的演說，與周四宣布軍事行動時，都是佩戴同一條領呔及坐在同一張桌子前。

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俄羅斯過往亦曾預先錄製影片，然後訛稱為全國直播，包括克里姆林宮的安理會會議或宣布從頓涅茨克（Donetsk）及盧甘斯克（Luhansk）撤離。若證據屬實，普京預先錄製採取軍事行動的演說，反映莫斯科從未認真考慮循外交途徑談判，早有預謀入侵烏克蘭。

但有報告發現，Novaya Gazeta很有可能從其他文件獲取錯誤數據，多名記者其後在克里姆林宮網站截取數據，證實影片拍攝日期為周三（23日）。

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責任編輯：郭麗明