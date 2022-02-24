【買樓理財】租客預繳一年租金　業主安心即減價近兩成　一萬月租屯門大型屋苑

樓市前景未明，不少人繼續租樓。值得留意的是，近期租金有回落之勢，若能一次預繳全年租金，普遍有價講。

美聯物業羅立恒說，屯門大興花園二期2座高層A室，實用面積419平方呎，採「眼鏡房」間隔，月租最初叫租1.2萬元，獲區内分支家庭客看中。由於租客鍾情屋苑配套齊全，加上鄰近家人，所以提出「一炮過」預繳全年租金，終打動業主減租近17%，至月租1萬元，實用呎租約23.9元。

資料顯示，業主於2002年3月以80萬元購入上述物業，以月租1萬元計，租金回報率近15厘。羅立恒透露，大興花園現時約有10多個放租盤，主要是兩房戶型。

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