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【二手樓價】預算案後怕競爭　趁有議價空間即日趕尾班車入市翠豐臺　低價買高層

股樓投資 16:34 2022/02/24

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最新公布的財政預算案宣布降低按保門檻，樓價1,200萬元以下的物業可承造高成數按揭，連日來氣氛淡靜的市場即見新動向，除部分業主反價外，亦有買家加快入市步伐。

中原地產張志豪指，荃灣翠豐臺3座高層B室，實用面積424平方呎，為兩房間隔，坐向北，享山景。單位以680萬元成交，實用呎價16,038元。

代理指，單位原叫價720萬元，近日降價成交。新買家為家庭客，鍾情單位享清幽山景，有簡潔裝修、內櫳企理，又見政府宣布放寬按保，預計有助推動二手成交，怕入市競爭增加，業主亦會收窄議價空間，所以立刻入市。代理補充，是次成交價屬低價，同類高層單位造價一般達700萬元以上，較早前700萬元以下只可購入10樓以下低層戶。

據了解，原業主2013年4月以402萬買入單位，是次轉手賺278萬元。

同場加映︰【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

此外，預算案公布後各區皆錄成交，中原王勤學指，元朗區即日錄4宗二手買賣成交，包括采葉庭1座高層D室，實用面積460平方呎，屬兩房間隔，預算案後以620萬元成交，原業主於2009年1月以153萬買入；中原杜文俊則表示，部分買家積極於市場尋覓筍盤，新一份財案對市場正面，相信亦會刺激買家加快入市，沙田廣寧大廈中層G室，實用面積310平方呎，兩房間隔，以520萬元易手，實用平均呎價約16,774元。原業主於2010年以202萬元入市上址，持貨12年，是次沽出單位賬面獲利約318萬元離場，單位升值約1.5倍。

【2022預算案】放寬按揭保險門檻　買樓最低月入要幾多？【下一頁

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同場加映︰【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

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撰文 : 謝昕蕎

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